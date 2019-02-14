成都10招組合拳 革新投資環境

2019-02-14 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



四川省成都市政府新聞辦12日舉行新聞發布會表示，成都將進一步深化營商環境綜合改革，打造國際化營商環境，堅持消除各類不合理限制和壁壘，推動普遍落實「非禁即入」，確保內外資一個樣。

中新社報導，成都制訂並實施《深化營商環境綜合改革 打造國際化營商環境先進城市的行動方案》（以下簡稱《行動方案》），各職能部門將分別牽頭實施包括《成都市提升企業用電用氣接入便利化水平行動計劃》《成都市損害營商環境行為追責辦法》等10個配套行動計劃。

成都市發改委主任楊羽表示，成都市將致力于打造創新創業、政務服務、產業服務、內陸開放和法治服務五大環境。營造國際化營商環境則重點在市場化、法治化、便利化三個方面。

在市場化方面，成都將堅持消除各類不合理限制和壁壘，推動普遍落實「非禁即入」，確保「有無熟人一個樣、大小企業一個樣、外地人本地人一個樣、國有民營一個樣、內外資一個樣」。

《行動方案》將在全面提高市場准入開放度方面提出一系列改革創新舉措。如對政府投資的基礎設施、開放平台、公共服務等工程全面引入競爭機制，鼓勵世界最優秀的專業化外資企業和行業領軍企業參與共同開發共同建設。全面實行外商投資負面清單管理，全面清理取消清單外針對外資設置的准入限制。

在法治化方面，《行動方案》將在完善法律制度建設、嚴格依法保護產權、完善社會信用體系建設、構建「親」、「清」新型政商關係等方面提出一系列改革創新舉措。

例如，建立覆蓋成都全市的徵信系統，完善信用信息共享歸集機制、異議處理機制和信用修復機制，出台構建新型政商關係行為清單，完善政商網絡互動平台等。

《行動方案》將在促進便利化方面提出一系列改革創新舉措。如在10個配套行動計劃中，有專門的「成都市人才安居和國際化社區打造行動計劃」，打造國際化企業需要的生活服務環境。成都市將在國際化社區設立雙語標誌標識，對外籍住戶提供雙語服務，提供生活、就業、教育等有關信息服務，搭建平台引入專業機構，在社區內解決外籍住戶家政、托幼、教育等需求。