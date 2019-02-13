3年後大陸線上購物者達 9.32億人

2019-02-13 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸「剁手族」成長快速，根據星展銀行13日在上海發布的報告預測，至2022年中國在線購物者將達9.32億人。

報告稱，2018年中國零售消費達到38.1萬億元（人民幣，下同），相當於中國GDP總量的45％。另根據「中國互聯網觀察」數據，2018年在線零售消費同比增長24％，達到9萬億元。

報告預計，2019年中國零售額將增長7.5％，電子商務零售交易預計將以30％的速度超過整體市場平均值，佔全國零售銷售額的25％以上。2019年，在電子商務的推動下，中國零售消費總量將進一步增長，背後的主要力量是4億具有電子商務所需的高科技和消費能力的千禧一代（1982年至2000年出生者）。

據此估算到2022年，中國在線購物者預計將增加到9.32億人，幾乎是目前美國人口的三倍。報告稱，收入的增加以及支付系統的便利性和可靠性將繼續刺激在線零售的增長，到2022年，中國在線零售額可能達到1.8萬億元，復合年增長率為19％。