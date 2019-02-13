投行預測：大陸經濟成長Q2觸底 GDP降至5.7%

2019-02-13 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



國際投行野村今（13）日發表報告預期，大陸經濟成長將於第2季觸底，這將促使北京當局推出更多刺激及寬鬆措施，下半年經濟有望復甦。該行預測，首季大陸GDP增速為6.3%，第2季將進一步放緩至5.7%，隨著下半年逐步復甦，全年GDP估增為6.0%。

路透報導，報告稱，由於信貸持續下行、因關稅預期導致的搶出口情況結束、房地產市場低迷以及耐用品更換周期結束等負面需求的衝擊，大陸第2季經濟增長將顯著放慢，這將促使北京採取更積極的行動以刺激經濟。該行預期，GDP增長於第二季見底後，第三、四季將分別回升至6.0%及6.2%，全年增長將由去年的6.6%放緩至6.0%。

在政策方面，野村預期今年大陸政府會推出更多積極的財政措施及貨幣寬鬆。報告指出，繼今年初中國人民銀行下調金融機構存款準備金率1個百分點後，又創設央行票據互換工具為銀行發行永續債提供流動性支持，這是一個清晰的寬鬆訊號，但仍未足以提振經濟復甦。