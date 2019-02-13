大陸房企1月發債增91.8% 融資成本升

2019-02-13 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸2018年底房企融資回暖，2019年1月房企的境內外發債總量大幅增加，達到人民幣1,095.79億元，月增91.8%。分析認為，大陸房企境內融資環境依然緊張，未來市場整體銷售可能繼續回落。

經濟參考報報導，克而瑞地產研究中心昨日數據顯示，1月房企境外債發行占比最大，為67.6%，發行規模為人民幣740.4億元，月增141.9%，主要是因為中國恆大、碧桂園和禹洲地產等企業發行大額的境外優先票據；而月內公司債發行規模下降，1月房企公司債發行額為人民幣178.4億元，月減19%。

「大陸房地產業金融環境指數不斷攀升，目前仍處於偏緊區間的中部位置。預計2019年首季，房地產開發企業到位資金年增速將保持回落態勢。」易居研究院研究員沈昕說。

沈昕認為，在房市調控政策不放鬆的背景下，房企境內融資環境依然緊張，境外融資由於美元升息，融資成本較以往高出不少，考慮到未來市場整體銷售可能繼續回落，資金壓力還將加劇。

澎湃新聞報導，2019年伊始房企融資成本依然處於高位。1月房企平均發債成本為6.98%，月降0.17個百分點。境外債融資成本維持高位，當月達7.86%，月增0.32個百分點，使得整體的融資成本依然處於最近幾年來的較高水平，企業融資成本壓力仍在。