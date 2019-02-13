陸股節後持續高飛 科技股周三集體飆漲

2019-02-13 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



陸股豬年突然回神起飛，周三繼續放量走高，三大指數早盤全面收紅。其中，上證綜指上漲0.94%，來到2,697點，即將挑戰2,700點整數關卡。而在資金湧入下，13日科技股更集體狂飆領漲，其中鴻海集團在A股上市的大陸子公司工業富聯約10時30分左右攻上漲停後就一路鎖死，為去年上市以來首見。

此外，京東方A、東旭光電同樣站上漲停，大族激光、中興通訊、紫光國微等漲幅也都超過5%。而在香港上市的紫光控股13日上午更飆漲逾40%，來到近半年新高。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，摩根士丹利近日一份報告指出，隨著中國繼續擴大市場開放，未來A股市場資本流入規模將遠高於此前三年350億美元的平均水準。

摩根士丹利預期，2019年，A股被動和主動資金流入將會達到創紀錄的700億至1,250億美元。未來十年，A股更將迎來平均每年1,000億至2,000億美元的資金流入規模。

其中，富時羅素指數今年起陸續將A股納入其全球指數。第一階段包括三個批次，分別為2019年6月、2019年9月、和2020年3月，按20%、40%、40%的比例，到2020年3月完成第一階段的全部納入。預計第一批次就將帶來100億美元的被動資金流入。

另，今年2月28日或之前，明晟MSCI也將公布關於市場諮詢提議的結果。如若通過，納入因子將分別在5月中旬和8月中旬上調，由5%提高到20%，預計將為陸股帶來高達150億美元的資金流入。這一決定也將使中國A股在MSCI EM指數權重由0.7%增至2.9%。