繼彭淮南之後 周小川獲頒CBP終身成就獎

2019-02-13 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸央行前行長周小川繼台灣中央銀行前總裁彭淮南之後，獲英國中央銀行業務出版社頒發終身成就獎，成為全球第六名獲獎者。（路透） 分享 facebook 掌理大陸央行長達15年，於去年3月卸任的中國人民銀行前行長周小川，繼台灣中央銀行前總裁彭淮南之後，獲英國中央銀行業務出版社（Central Banking Publications, CBP）頒發終身成就獎（Lifetime Achievement Award），成為全球第六名獲獎者。

據大陸《財新網》報導，CBP旗下雜誌《中央銀行業務季刊》（Central Banking Journal）稱，「這位中國央行的前掌門人高風亮節、才思敏捷且銳意改革，為中國及世界其它地方的公共利益作出了貢獻，（在候選人當中）脫穎而出。」

現年71歲的周小川，1991年就進入大陸央行工作，歷任人行副行長、國家外匯管理局長等職。1998年起，周小川轉任中國建設銀行行長，2000年調任中國證監會主席，並於2002年12月28日接任中國人民銀行行長。

在周小川15年人行行長任期內，曾歷經四屆政府，是大陸有史以來任期最長的央行行長。

自90年代擔任人行副行長、國家外匯管理局長起，周小川成功帶領大陸歷經亞洲金融危機與全球金融海嘯等考驗。在人行行長任內並通過戰略性的步驟強化中國實施貨幣政策的能力，有效抑制了通貨膨脹的發生。

2005年起，周小川開始推動人民幣與美元匯率歷史性「脫鉤」。此一歷程儘管在2008年全球金融危機爆發後曾一度出現停滯，但2010年起，周小川再次將人民幣匯率調整至危機前的參考一籃子貨幣進行定價，這也讓周小川在國際上贏得「人民幣先生」之稱。

中央銀行業務季刊還提及周小川為中國銀行體系改革作出的貢獻。在其任內，大陸透過中央匯金投資有限責任公司啟動了對國有商業銀行的注資，改善大陸國有商業銀行的信用分析、風險管理和公司治理能力。同時，周小川還推動大陸國有大型銀行上市，發展中國的公司債券市場，推動中國支付結算體系改革。

卸下人行職務後，周小川目前擔任博鰲亞洲論壇副理事長、中方首席代表。

台灣中央銀行前任總裁彭淮南去年3月卸任前，即於2018年1月獲得中央銀行業務出版社頒發終身成就獎，為台灣同時也是亞洲獲此殊榮的第一人。