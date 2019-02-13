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一網通辦 滬推優化營商環境2.0

2019-02-13 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市11日召開進一步優化營商環境工作會議。會上，上海進一步優化營商環境實施計劃公布，涉及四個方面25項任務。

中新社報導，上海市委書記李強指出，去年，上海把優化營商環境作為全市工作重點，在各方面的共同努力下取得了明顯進步，形成了改革大突破、資源大整合、理念大轉變、亮點大展現，助力中國在世界銀行營商環境報告中的排名從78位提升到46位，助推上海引進外資、工業投資、總部經濟等加快發展。

李強指出，在上海全市工作大局中，進一步優化營商環境意義重大，是落實三項新的重大任務的先手棋，是提升城市能級和核心競爭力的內在需要。優化營商環境是最持久、最強勁的制勝之道，要通過營商環境的「進」，帶動實現經濟運行的「穩」，持續吸引一流人才、高端項目、優秀企業，更好實現高質量發展。

李強指出，今年推出優化營商環境2.0版，關鍵要堅持系統施策，多維度、立體化、全方位地推動營商環境持續優化，實現營商環境全面提昇、全面進步。要堅持全面對標，不斷追趕超越，對照世行評估標準，借鑒各地經驗做法，不斷研究推出新的改革舉措。

上海優化營商環境實施計劃涉及四個方面25項任務。例如開辦企業環節，目標由4個減少到3個，辦理時間由9天減少到3-5天；辦理施工許可環節，目標由19個減少到14個，辦理時間由169.5天減少到97天。

他說，要全力打造營商環境的新亮點、新標識，使營商環境成為上海的金字招牌。重中之重是打響「一網通辦」政務服務品牌，把「一網通辦」作為深化「放管服」改革和優化營商環境的重要抓手，一以貫之深化推進。

上海經濟競爭力
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