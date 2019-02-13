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重慶攜手新加坡 去年簽36項目

2019-02-13 01:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年重慶全市外辦主任會議指出，2018年中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目（簡稱中新互聯互通項目）共簽約36個項目，總金額14.8億美元，涉及金融服務、航空產業、交通物流、信息通訊等重點合作領域，並推動一批項目落地。

中新社報導，重慶市政府外事辦公室主任李謙在會上透露，過去一年，重慶市外辦促進了一大批對外合作項目在重慶落實落地，其中大型涉外活動累計簽約經貿項目913個（含合作協議）、投資金額共約11216億元人民幣，人才項目163個、引進人才268名；先後成功舉辦中瑞產業園招商引資推介洽談、陸海新通道推介會、中歐班列「重慶—明斯克」班列接車儀式等活動，吸引外商赴渝投資，深化重慶對外經貿合作。

中新互聯互通項目是中國與新加坡第三個政府間合作項目。2015年，中新雙方在新加坡簽署框架協議，確定以重慶為運營中心，以“現代互聯互通和現代服務經濟”為主題，合作領域包括金融服務、航空產業、交通物流、信息通信等。該項目正式運行三年多來，已成為重慶內陸開放高地建設重要平台之一。

李謙稱，2019年，重慶將聚焦中新互聯互通項目，創新推動與新加坡“點對點”專項工作。圍繞“陸海新通道”建設，爭取在重慶掛牌設立運營中心，提高“陸海新通道”全球影響力。促進航空產業、金融服務、交通物流、信息通信等領域合作，推動一批標誌性重點項目落地見效，推動教育、醫療、警務、智慧城市等領域務實合作。

與此同時，重慶還將積極引導新加坡大型企業加大在渝投資力度，提升兩地貿易量，努力實現年均增長15%目標。

李謙表示，2019年該市還將大力推動與東盟交往合作：舉辦中國品牌商品展暨重慶出口商品東盟巡展，擴大“重慶造”商品出口東盟市場份額；加大自東盟進口，支持重慶保稅商品交易中心引進東盟優質商品；支持重慶江津中國西部（東盟）商品分撥中心建設。

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