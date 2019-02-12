紅米Note7超夯 小米：在大陸出貨量超100萬支

2019-02-12 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



Redmi首款新品紅米Note7在大陸出貨量已突破100萬支。 圖／擷自小米官網 分享 facebook

小米集團12日中午在港交所發布官方公告，表示Redmi首款新品紅米Note7僅在大陸的出貨量已突破100萬支。

值得注意的是，紅米Note7於2019年1月15日正式開賣，達到百萬出貨量僅用了半月多時間。