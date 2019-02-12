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紅米Note7超夯 小米：在大陸出貨量超100萬支

2019-02-12 17:33聯合報 記者林宸誼╱即時報導

Redmi首款新品紅米Note7在大陸出貨量已突破100萬支。 圖／擷自小米官網
Redmi首款新品紅米Note7在大陸出貨量已突破100萬支。 圖／擷自小米官網
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小米集團12日中午在港交所發布官方公告，表示Redmi首款新品紅米Note7僅在大陸的出貨量已突破100萬支。

值得注意的是，紅米Note7於2019年1月15日正式開賣，達到百萬出貨量僅用了半月多時間。

公告指出，作為Redmi品牌獨立後推出的首款手機，紅米Note7創下的佳績反映了小米多品牌戰略已取得初步成功，「我們相信這一成績也證明該價值定位在現時市場狀況下會更具競爭力。」

小米集團在港交所公告截圖。 圖／擷自港交所
小米集團在港交所公告截圖。 圖／擷自港交所
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競爭力
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