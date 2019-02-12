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大陸商務部預警 今年消費增速恐進一步放緩

2019-02-12 15:34聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸去年社會消費品零售總額較前一年增長9.0%，增速跌至2002年以來新低。但商務部預警，2019年消費增速可能進一步放緩。為此，商務部計畫於4月召開全國性專題會議，敦促各地推進提升城市消費、促進鄉村消費等措施，以落實中共中央關於「促消費」工作的要求。

大陸商務部12日召開專題新聞發布會，商務部副部長錢克明指出，2018年全年社會消費品零售總額達人民幣38.1兆元，增長9.0%。消費已連續五年成為中國經濟增長的第一動力，對經濟增長貢獻率為76.2%，比前一年又提高18.6個百分點。

不過，外界高度關注近來大陸消費增速乏力的現象。除去年整體消費增速滑落至近16年來新低，剛結束的春節七天長假，據商務部統計，大陸全國零售和餐飲企業實現銷售額也只比去年春節黃金周增長8.5%，創下至少是近十年來的最低增速。

對此，商務部市場運行司副司長王斌表示，這主要是受到國內外多重因素的影響，特別是與汽車和住房類相關的商品消費出現階段性增長乏力有關，導致2018年消費增速比2017年回落1.2個百分點。

王斌指出，2019年來看，經濟發展過程中長期積累的矛盾和風險將進一步凸顯，消費市場承壓較大，消費增速仍有可能進一步放緩。但他同時強調，中國擁有14億人口的大市場，其中有四億中等收入群體，仍蘊含著大量的升級需求。

王斌表示，2019年困難和挑戰可能比預想的多一些，但總體上則面臨非常有利的政策環境。去年底以來，中中央、國務院就密集推出一系列穩增長的政策措施，近期十個部門又聯合發布《關於進一步優化供給推動消費平穩增長、促進形成強大國內市場的實施方案》，推出包括促進汽車和綠色智能家電消費、深化收入分配改革、加大消費者權益保護等24條具體政策措施。

王斌稱，多措並舉促消費將對穩定消費發展勢頭、實現今年消費市場良好開局發揮重要作用，預計2019年中國社會消費品零售總額仍可繼續處於平穩較快的增長區間。

錢克明則強調，關於去年社消零增長率回落到9.0%，還與社消零主要統計的是實物消費有關。

他指出，去年大陸居民服務性消費占總消費支出的49.5%，且這幾年增長非常快，但並沒有反映在這9.0%的數據中。消費將仍然會是中國經濟的主要驅動力，且主要增長點將在服務消費。實物消費增速則會逐漸回落，這是基本的經濟規律，也是消費結構優化的基本趨勢。

大陸商務部市場運行司副司長王斌預期，今年消費增速恐將進一步放緩。圖／取自大陸商務...
大陸商務部市場運行司副司長王斌預期，今年消費增速恐將進一步放緩。圖／取自大陸商務部網站
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大陸商務部副部長錢克明指出，消費已連續五年成為中國經濟增長第一動力。圖／取自大陸...
大陸商務部副部長錢克明指出，消費已連續五年成為中國經濟增長第一動力。圖／取自大陸商務部網站
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