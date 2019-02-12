萬達百貨也賣光了 蘇寧易購宣布接手37家門店

2019-02-12 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



曾經的萬達帝國，春節後再失江山，全面布局一、二線城市的CBD或市中心，會員超逾400萬人的萬達百貨下屬全部37家百貨門店，今日證實已被蘇寧易購全部收購。

界面新聞報導，蘇寧控股集團董事長張近東12日在新春團拜會上宣布，蘇寧易購正式收購萬達百貨下屬全部37家百貨門店，構建線上線下到店到手的全場景全品類的零售業態。

萬達百貨全面易手令人不勝唏噓，因為最意氣風發時，萬達百貨大陸全國門店總數超逾110個，每年握有人民幣數十億的收入，為萬達集團提供了可觀的現金流，萬達百貨更與商業地產、文化產業、高級酒店一起並稱為萬達集團的四大支柱產業。

萬達百貨由盛到衰，關鍵轉折點是在2015年，萬達百貨這一年關店56家門店震驚業界，時至今日僅剩37家門店。萬達集團董事長王健林曾表示，萬達百貨虧損，一方面受八項規定及電商衝擊，百貨業整體不佳，此外最主要是內部管理層出問題。

加上2017年大陸開始收緊海外投資監管，萬達成為排查指標，自打包轉讓13個文旅項目及77個酒店開始，萬達帝國因拋售資產清償借貸逐漸崩落，王健林也從首富變首負。

王健林因此立下軍令狀，萬達去地產化，必須於2019年內完全剝離地產業務，加速瘦身。王健林2017年再萬達集團尾牙一度高歌《一無所有》，誰也想不到，如今王老闆和他的萬達真的一步步走向「一無所有」。

隨著蘇寧併購，萬達百貨的管理層也將展開人事變動。此次收購萬達百貨，蘇寧表示，在快速鎖定優質線下場景資源的同時，將進一步推進商品供應鏈變革。