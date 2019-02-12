人民幣兌美元 12日中間價再下調270個基點

2019-02-12 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



繼周一大幅下調人民幣對美元中間價達414個基點後，由大陸官方授權中國外匯交易中心公告的12日人民幣對美元中間價再下調270點，報6.7765，來到今年1月25日來的新低。市場人士預估，近期人民幣呈現區間震盪走勢的可能性較高。但長期來看，人民幣匯率表現主要仍將取決於大陸經濟基本面。

受春節長假期間美元指數持續震盪走強等因素影響，在11日春節過後第一個交易日人民幣對美元即期匯價出現顯著回檔。

周一在岸市場人民幣兌美元即期匯率收報6.7804，較節前最後一個交易日收盤價大幅下跌413個基點，下跌幅度為0.61%，創1月24日以來收盤新低。

大陸《光明網》稱，分析人士多認為，長假期間美元指數持續反彈，節後人民幣對美元匯率存在一定的「補跌」需求，市場表現基本符合預期。

從今年1月的數據來看，目前大陸外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。大陸國家外匯管理局周一公布，截至2019年1月底，大陸外匯存底為3兆879億美元，較2018年12月底增加152億美元，為連續第三個月回升。