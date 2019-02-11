陸股新春開紅盤 三大指數全數收高

2019-02-11 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



陸股11日新春開紅盤，三大指數全數收高。截至15時收盤，上證綜指報2,653.90點，上漲1.36%，為時隔一年再度站上120日線；深證成指更飆升3.06%，收在7,919.05點；創業板指數漲幅亦達3.53%，創近三個月來最大漲幅，來到1,316.10點。法人普遍樂觀看待A股後市表現。

陸股三大指數周一開盤漲跌互現，農業、通信及電子類股開盤後走高，領漲大盤，帶動上證綜指迅速翻漲。午後大盤持續走高，截至收盤，漲停個股超過80檔。

據《新浪財經》報導，大陸國盛證券預期，春季攻勢將繼續，建議投資人積極參與這段年內難得的「賺錢窗口」。

國金證券亦認為，A股這波「躁動行情」可望延續，但指數運行過程或相對曲折，指數階段性回暖在一定程度上可能將提前透支3月全國「兩會」行情。至於指數上行的高度仍受制於基本面，例如企業盈利下滑等因素。

上海《界面新聞》則引述海通證券首席經濟學家姜超的觀點指出，2019年以來，無論是通膨下行或是風險事件頻發，其實都對股市不利，尤其是在爆發巨額商譽減記的惡劣事件後，引發了市場對上市公司業績大幅下滑的恐慌。