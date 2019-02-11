去年強積金人均虧損2.1萬...港人17年付1000億管理費

2019-02-11 13:53 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



過去一年全球市場大幅波動，連累「打工仔」的強積金（MPF）蝕10.36%，是7年以來最大跌幅，人均帳面損失2.1萬元。但負責管理強積金資產的受託人卻只賺不賠。按照《金融中心》推算，強積金推出至去年9月底、接近18年期間，受託人收取管理費大約1017億元。

強積金過去5年平均回報亦跑輸通脹，而強積金收費貴長期為人詬病，據《金融中心》分析市面上超過500款強積金表現，結果顯示港人最鍾情的港股基金類別，基金收費越貴，2018年回報表現就越廢。蘋果日報報導，以去年4月初至9月底（半年）的表現為例，當時全港強積金供款人共蝕228億元，但推算受託人收取的管理費共65億元。個別基金如永明管理最大型的港股主動基金，去年底管理資產242億元，全年蝕近12%，惟其基金管理費最高可達1.57%，推算一年的管理費可袋走3.8億港元（約4842萬美元）。

另據香港01報導，積金局主席黃友嘉日前撰文，強調強積金「收費有理」，指相較於零售基金，營運強積金有許多獨有的行政工作，包括跟進僱主拖欠的供款或附加費、定期向規管機構呈交報告，以及審核和處理提取強積金申請等，故兩者收費不可同日而語。他指出，要待中央電子平台推出，才有望減少成本。