親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

去年強積金人均虧損2.1萬...港人17年付1000億管理費　

2019-02-11 13:53世界日報 香港新聞組╱香港11日電

過去一年全球市場大幅波動，連累「打工仔」的強積金（MPF）蝕10.36%，是7年以來最大跌幅，人均帳面損失2.1萬元。但負責管理強積金資產的受託人卻只賺不賠。按照《金融中心》推算，強積金推出至去年9月底、接近18年期間，受託人收取管理費大約1017億元。

強積金過去5年平均回報亦跑輸通脹，而強積金收費貴長期為人詬病，據《金融中心》分析市面上超過500款強積金表現，結果顯示港人最鍾情的港股基金類別，基金收費越貴，2018年回報表現就越廢。蘋果日報報導，以去年4月初至9月底（半年）的表現為例，當時全港強積金供款人共蝕228億元，但推算受託人收取的管理費共65億元。個別基金如永明管理最大型的港股主動基金，去年底管理資產242億元，全年蝕近12%，惟其基金管理費最高可達1.57%，推算一年的管理費可袋走3.8億港元（約4842萬美元）。

另據香港01報導，積金局主席黃友嘉日前撰文，強調強積金「收費有理」，指相較於零售基金，營運強積金有許多獨有的行政工作，包括跟進僱主拖欠的供款或附加費、定期向規管機構呈交報告，以及審核和處理提取強積金申請等，故兩者收費不可同日而語。他指出，要待中央電子平台推出，才有望減少成本。

香港港股金融中心

相關新聞

人民幣重貶 在岸對美元匯率一度跌破6.78關口

2019-02-11 12:34

華為任正非：搞管理的 就要經常在一起聚聚餐

2019-02-11 02:00

強積金17年 4.4億沒人認領 24.5萬帳戶資料不全

2019-02-11 13:57

飛輪儲能裝置 中企研製成功

2019-02-11 12:09

陸股今開紅盤 法人普遍看好A股2月整體表現

2019-02-11 09:42

11日人民幣對美元中間價大幅下調414個基點

2019-02-11 09:28

春節過後 陸股2019年頭兩月大漲8%行情面臨大考驗

2019-02-11 08:58

陸科創板退市制度嚴 考驗真功夫

2019-02-11 00:36

深圳南京企業 搶秀實力

2019-02-11 00:36

陸強力打擊外匯黑市

2019-02-11 00:36

台資登「陸版那斯達克」 難度高

2019-02-11 00:36

從小祕書做到副董 華為孟晚舟大起大落的人生

2019-02-11 00:17

大陸．資金．對策／銀行接受海關監管設備作為抵押品注意事項

2019-02-11 00:15

福建打造數據強省 推整合共享

2019-02-11 00:07

搭文創風 台商憑「手藝」追夢

2019-02-11 00:07

大陸首台物理電池 德陽問世

2019-02-11 00:06

江蘇企業 新春開工搶上班

2019-02-11 00:02

陸春節消費增速 十年新低

2019-02-10 23:18

台商聯誼 重量級人士缺席

2019-02-10 23:18

陸春節電影票房 衝上323億元

2019-02-10 23:18

港商場撒折扣、辦活動吸客 人流業績上衝逾10%

2019-02-10 16:13

法德大廠拚合併 就怕中企壓頭上

2019-02-10 16:06

97歲賭王何鴻燊病危？三太陳婉珍否認：能進食聊天

2019-02-10 14:40

陸企名人堂／仲介掰掰 高萌首開房東直租平台

2019-02-10 14:32

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

A股豬年11日開盤 拚開門紅

2019-02-10 00:26

黃金投資 重獲青睞

2019-02-10 00:26

人行降準手法…不斷翻新

2019-02-10 00:26

人民幣部分券別停止流通 4月底前快兌換

2019-02-09 16:46

國泰航空陷勞資僵局 機師工會主席請辭後不排除罷工

2019-02-09 16:34

神隱央企中國菸草孫公司 要赴港IPO

2019-02-09 13:45

川習不會面 港股開紅盤小跌

2019-02-09 13:42

港股開市 下跌0.16%

2019-02-08 23:13

八名師談投資 A股勝港股

2019-02-08 22:29

陸香菸隱形巨人 要籌資了

2019-02-08 22:28

陸券商調查 天秤座收益率高

2019-02-08 22:27

重建資安信心 華為料需3年

2019-02-08 16:32

中國樓市政策 堅持「房住不炒」

2019-02-08 12:25

文創不只是小清新 更能帶動一二三產轉型升級

2019-02-08 03:55
看更多

熱門文章

土耳其痛批中國 分析警告恐重演2009年危機

2019-02-11 08:52

春節長假結束 遊子們返程後車廂塞滿的卻是...

2019-02-10 17:13

華為任正非：搞管理的 就要經常在一起聚聚餐

2019-02-11 02:00

四川女童墜入飼養區 3隻熊貓盯著看嚇呆眾人

2019-02-10 17:27

兩岸官員公開互嗆 他致詞時罵「共產黨是癌細胞」

2019-02-11 13:06

中國首部科幻片 流浪地球宣稱票房突破92億

2019-02-11 10:47

從小祕書做到副董 華為孟晚舟大起大落的人生

2019-02-11 00:17

土耳其痛批中國 人權觀察喝采籲各國跟進

2019-02-11 08:48

不讓帶豆花進地鐵 陸留學生直接潑向菲律賓警察

2019-02-11 10:34

11日人民幣對美元中間價大幅下調414個基點

2019-02-11 09:28

大咖台商未出席是抵制蔡政府？姚人多：過於武斷

2019-02-11 11:17

「舌尖上的雲南」 佛光山亮相

2019-02-11 00:06

野豬入侵香港！逛大街、商場 過去5年數量翻倍

2019-02-11 09:07

陸春節消費增速 十年新低

2019-02-10 23:18

大陸海警艦宣布 艦艇編隊11日進入釣魚島領海巡航

2019-02-11 11:57

人民幣重貶 在岸對美元匯率一度跌破6.78關口

2019-02-11 12:34

紐時：官商聯手放任 垃圾食物入侵中國

2019-02-10 19:02

影／再教育營虐死維族音樂家？陸急釋影片駁指控

2019-02-11 13:23

陸強力打擊外匯黑市

2019-02-11 00:36

陸客遊覽樂山大佛 指戳岩壁孔洞求轉運

2019-02-10 16:08

無頭野豬屍體現汀九更生灣 屍身嚴重腐爛露白骨

2019-02-10 19:18

蔡英文春節喊話：將「台商製造」轉為「台灣製造」

2019-02-11 12:34

看新聞聯播也能熱淚盈眶 央視拍出感人鐵道愛情故事

2019-02-11 14:01

年年解籤都稱「港人需團結」？ 鄉議局主席秀96支籤證明

2019-02-10 19:33

高鐵大橋刺激 春節赴港澳陸客大增

2019-02-11 11:15

國泰勞資陷僵局 工會主席請辭、機師不排除罷工

2019-02-10 14:39

台資登「陸版那斯達克」 難度高

2019-02-11 00:36

大量陸間諜竄歐？陸駁德媒

2019-02-11 00:01

商家笑呵呵 5天假期百萬陸客訪港帶錢潮

2019-02-10 17:03

大陸春節七天長假 全國出入境人員增長逾一成

2019-02-10 15:48

46深圳客遭冒牌詐騙！遊香港吃榨菜 精品團變強迫購物團

2019-02-10 14:40

年假最後一天 河南大雪擾春運

2019-02-11 00:01

鴻海富士康啟動春節招工 涵蓋iPhone製造廠區

2019-02-11 10:20

港珠澳大橋、廣深港高鐵 人次創新高

2019-02-11 00:05

消防員拎出燃火瓦斯桶 屋主淚謝：房不要緊，這樣太危險了

2019-02-11 13:54

法德大廠拚合併 就怕中企壓頭上

2019-02-10 16:06

湖南傳出非洲豬瘟案例 上百頭豬死亡

2019-02-10 15:20

陸春節電影票房 衝上323億元

2019-02-10 23:18

大陸首台物理電池 德陽問世

2019-02-11 00:06

台商成兩岸夾心餅？張漢文：大家都這樣走過來

2019-02-11 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top