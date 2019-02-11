飛輪儲能裝置 中企研製成功

2019-02-11 12:09 世界日報 特派員 世界日報 特派員 王玉燕 ／綜合報導



不久前，中國國機重型裝備集團股份有限公司（簡稱「國機重裝」）傳來消息：中國首台具有自主知識產權的「100kW飛輪儲能裝置」，在四川德陽研製成功，一舉打破海外技術封鎖。這台裝置目前已正式通過專家鑑定，綜合性能指標達到同類產品國際先進水準。

「飛輪儲能，是一種物理儲能方式。」產品研發相關負責人表示，飛輪儲能是一種機電能量轉換的儲能裝置，利用電動機帶動飛輪高速旋轉，在需要的時候再用飛輪帶動發電機發電。飛輪儲能突破了化學電池的局限，具有綠色環保、儲能密度高、暫態功率大、使用壽命長等優點，可廣泛應用於資料中心、精密製造生產線、UPS後備鉛酸電池替代、電網儲能調頻等領域。

上述負責人表示，在市電電力正常的條件下，電力為飛輪儲能裝置提供能量，飛輪轉速快速提升至額定轉速，電能轉化為動能儲存；之後飛輪只需要很小的能量，即可維持在額定轉速下備用。當市電電力發生異常、UPS需要備用能源提供能量時，飛輪轉速下降，飛輪儲能裝置將動能轉化為電能，提供給UPS，為資料中心的設備提供不間斷電源保障。

據專家介紹，純機械結構特點的飛輪儲能裝置，不產生汙染，一台100kw飛輪儲能裝置的使用，將減少100塊鉛酸電池的使用。同時，飛輪儲能裝置的占地面積僅為鉛酸電池的四分之一，而且壽命長達20年以上。