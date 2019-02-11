陸股今開紅盤 法人普遍看好A股2月整體表現

2019-02-11 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



陸股11日新春開紅盤，上證綜指開盤微跌後於平盤上下震盪，目前指數在2,617點左右。深證成指則已上漲逾5%，指數已突破7,740點。法人普遍看好A股2月表現，預期可望成為全年極佳的做多窗口，上證綜指甚至有機會挑戰3,000點整數關卡。

滬深兩市1月整體回暖，上證綜指探底回升，1月上漲3.64%，深證成指1月漲幅3.31%，中小板指數1月漲幅也有2.84%，創業板指數表現則稍遜，小跌1.80%。

中國證券報指出，法人對2月A股走勢普遍表達樂觀預期。多家券商表示，2月可望成為全年極佳的做多窗口。

就宏觀流動性而言，大陸銀行往往會在年底控制信貸規模，元旦過後的第1季則會是信貸高峰期。

就股市流動性而言，經過上年底的業績考核後，基金第1季將進入調倉和建倉的高峰期，增量資金入市概率增加。

就風險偏好而言，春節之後政策密集推出的預期及實施將有助於提振市場情緒。

另，按照計畫MSCI將在2月28日或之前發布提議是否通過的訊息。根據諮詢文件，除將現有大盤A股的納入因子從5%增至20%外，還提到創業板也將首次被納入MSCI，以及將中國中盤A股以20%的納入因子進一步納入。