親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王世堅回贈對表 學者：韓國瑜一家的高級統戰

機師工會罷工影響！華航開盤爆量重挫 跌破10元

陸股今開紅盤 法人普遍看好A股2月整體表現

2019-02-11 09:42聯合報 記者林則宏╱即時報導

陸股11日新春開紅盤，上證綜指開盤微跌後於平盤上下震盪，目前指數在2,617點左右。深證成指則已上漲逾5%，指數已突破7,740點。法人普遍看好A股2月表現，預期可望成為全年極佳的做多窗口，上證綜指甚至有機會挑戰3,000點整數關卡。

滬深兩市1月整體回暖，上證綜指探底回升，1月上漲3.64%，深證成指1月漲幅3.31%，中小板指數1月漲幅也有2.84%，創業板指數表現則稍遜，小跌1.80%。

中國證券報指出，法人對2月A股走勢普遍表達樂觀預期。多家券商表示，2月可望成為全年極佳的做多窗口。

就宏觀流動性而言，大陸銀行往往會在年底控制信貸規模，元旦過後的第1季則會是信貸高峰期。

就股市流動性而言，經過上年底的業績考核後，基金第1季將進入調倉和建倉的高峰期，增量資金入市概率增加。

就風險偏好而言，春節之後政策密集推出的預期及實施將有助於提振市場情緒。

另，按照計畫MSCI將在2月28日或之前發布提議是否通過的訊息。根據諮詢文件，除將現有大盤A股的納入因子從5%增至20%外，還提到創業板也將首次被納入MSCI，以及將中國中盤A股以20%的納入因子進一步納入。

大陸中信證券預計本輪陸股反彈以估值修復為主要特徵，將持續至3月前後，上證綜指可望挑戰3,000點，相對節前的水準，短期預期收益率在15%左右，有機會成為近1年以來最強的單月表現。

陸股11日新春開紅盤，深市表現暫時優於滬市。圖為四川成都某證商交易大廳。（中新社...
陸股11日新春開紅盤，深市表現暫時優於滬市。圖為四川成都某證商交易大廳。（中新社）
分享

上證綜指陸股創業

相關新聞

從小祕書做到副董 華為孟晚舟大起大落的人生

2019-02-11 00:17

11日人民幣對美元中間價大幅下調414個基點

2019-02-11 09:28

華為任正非：搞管理的 就要經常在一起聚聚餐

2019-02-11 02:00

陸春節消費增速 十年新低

2019-02-10 23:18

台資登「陸版那斯達克」 難度高

2019-02-11 00:36

春節過後 陸股2019年頭兩月大漲8%行情面臨大考驗

2019-02-11 08:58

陸科創板退市制度嚴 考驗真功夫

2019-02-11 00:36

深圳南京企業 搶秀實力

2019-02-11 00:36

陸強力打擊外匯黑市

2019-02-11 00:36

大陸．資金．對策／銀行接受海關監管設備作為抵押品注意事項

2019-02-11 00:15

福建打造數據強省 推整合共享

2019-02-11 00:07

搭文創風 台商憑「手藝」追夢

2019-02-11 00:07

大陸首台物理電池 德陽問世

2019-02-11 00:06

江蘇企業 新春開工搶上班

2019-02-11 00:02

台商聯誼 重量級人士缺席

2019-02-10 23:18

陸春節電影票房 衝上323億元

2019-02-10 23:18

港商場撒折扣、辦活動吸客 人流業績上衝逾10%

2019-02-10 16:13

法德大廠拚合併 就怕中企壓頭上

2019-02-10 16:06

97歲賭王何鴻燊病危？三太陳婉珍否認：能進食聊天

2019-02-10 14:40

陸企名人堂／仲介掰掰 高萌首開房東直租平台

2019-02-10 14:32

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

A股豬年11日開盤 拚開門紅

2019-02-10 00:26

黃金投資 重獲青睞

2019-02-10 00:26

人行降準手法…不斷翻新

2019-02-10 00:26

人民幣部分券別停止流通 4月底前快兌換

2019-02-09 16:46

國泰航空陷勞資僵局 機師工會主席請辭後不排除罷工

2019-02-09 16:34

神隱央企中國菸草孫公司 要赴港IPO

2019-02-09 13:45

川習不會面 港股開紅盤小跌

2019-02-09 13:42

港股開市 下跌0.16%

2019-02-08 23:13

八名師談投資 A股勝港股

2019-02-08 22:29

陸香菸隱形巨人 要籌資了

2019-02-08 22:28

陸券商調查 天秤座收益率高

2019-02-08 22:27

重建資安信心 華為料需3年

2019-02-08 16:32

中國樓市政策 堅持「房住不炒」

2019-02-08 12:25

文創不只是小清新 更能帶動一二三產轉型升級

2019-02-08 03:55

性愛機器人席捲中國 李銀河：終會如家電般普遍

2019-02-07 11:21

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34
看更多

熱門文章

春節長假結束 遊子們返程後車廂塞滿的卻是...

2019-02-10 17:13

華為任正非：搞管理的 就要經常在一起聚聚餐

2019-02-11 02:00

四川女童墜入飼養區 3隻熊貓盯著看嚇呆眾人

2019-02-10 17:27

土耳其痛批中國 分析警告恐重演2009年危機

2019-02-11 08:52

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03

從小祕書做到副董 華為孟晚舟大起大落的人生

2019-02-11 00:17

「舌尖上的雲南」 佛光山亮相

2019-02-11 00:06

野豬入侵香港！逛大街、商場 過去5年數量翻倍

2019-02-11 09:07

陸春節消費增速 十年新低

2019-02-10 23:18

紐時：官商聯手放任 垃圾食物入侵中國

2019-02-10 19:02

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

土耳其痛批中國 人權觀察喝采籲各國跟進

2019-02-11 08:48

陸客遊覽樂山大佛 指戳岩壁孔洞求轉運

2019-02-10 16:08

無頭野豬屍體現汀九更生灣 屍身嚴重腐爛露白骨

2019-02-10 19:18

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10

年年解籤都稱「港人需團結」？ 鄉議局主席秀96支籤證明

2019-02-10 19:33

國泰勞資陷僵局 工會主席請辭、機師不排除罷工

2019-02-10 14:39

陸強力打擊外匯黑市

2019-02-11 00:36

11日人民幣對美元中間價大幅下調414個基點

2019-02-11 09:28

商家笑呵呵 5天假期百萬陸客訪港帶錢潮

2019-02-10 17:03

46深圳客遭冒牌詐騙！遊香港吃榨菜 精品團變強迫購物團

2019-02-10 14:40

大陸春節七天長假 全國出入境人員增長逾一成

2019-02-10 15:48

大量陸間諜竄歐？陸駁德媒

2019-02-11 00:01

台資登「陸版那斯達克」 難度高

2019-02-11 00:36

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

年假最後一天 河南大雪擾春運

2019-02-11 00:01

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

法德大廠拚合併 就怕中企壓頭上

2019-02-10 16:06

湖南傳出非洲豬瘟案例 上百頭豬死亡

2019-02-10 15:20

97歲賭王何鴻燊病危？三太陳婉珍否認：能進食聊天

2019-02-10 14:40

港珠澳大橋、廣深港高鐵 人次創新高

2019-02-11 00:05

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

中國700萬人次新春出境 改瘋深度遊

2019-02-10 13:37

香港景區人潮逼爆 錢潮豬籠入水

2019-02-10 17:00

大陸首台物理電池 德陽問世

2019-02-11 00:06

北京龍慶峽景區 落石釀1死12傷

2019-02-10 17:27

港鐵屯馬線 最快11月局部開通

2019-02-10 16:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top