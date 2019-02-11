陸股今開紅盤 法人普遍看好A股2月整體表現
陸股11日新春開紅盤，上證綜指開盤微跌後於平盤上下震盪，目前指數在2,617點左右。深證成指則已上漲逾5%，指數已突破7,740點。法人普遍看好A股2月表現，預期可望成為全年極佳的做多窗口，上證綜指甚至有機會挑戰3,000點整數關卡。
滬深兩市1月整體回暖，上證綜指探底回升，1月上漲3.64%，深證成指1月漲幅3.31%，中小板指數1月漲幅也有2.84%，創業板指數表現則稍遜，小跌1.80%。
中國證券報指出，法人對2月A股走勢普遍表達樂觀預期。多家券商表示，2月可望成為全年極佳的做多窗口。
就宏觀流動性而言，大陸銀行往往會在年底控制信貸規模，元旦過後的第1季則會是信貸高峰期。
就股市流動性而言，經過上年底的業績考核後，基金第1季將進入調倉和建倉的高峰期，增量資金入市概率增加。
就風險偏好而言，春節之後政策密集推出的預期及實施將有助於提振市場情緒。
另，按照計畫MSCI將在2月28日或之前發布提議是否通過的訊息。根據諮詢文件，除將現有大盤A股的納入因子從5%增至20%外，還提到創業板也將首次被納入MSCI，以及將中國中盤A股以20%的納入因子進一步納入。
大陸中信證券預計本輪陸股反彈以估值修復為主要特徵，將持續至3月前後，上證綜指可望挑戰3,000點，相對節前的水準，短期預期收益率在15%左右，有機會成為近1年以來最強的單月表現。
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