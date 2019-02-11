11日人民幣對美元中間價大幅下調414個基點

2019-02-11 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸官方11日將人民幣對美元中間價大幅下調414個基點，報6.7495。

人民幣對美元即期匯率在2月1日春節前最後一個交易日收盤大跌336點至6.7391元，創一周新低，並終止先前五連漲。