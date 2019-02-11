華為任正非：搞管理的 就要經常在一起聚聚餐

2019-02-11 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸通訊商華為公司總裁任正非的管理學，向來是不少企業學習參考對象，界面新聞引述中國人民大學教授吳春波的新書「華為沒有秘密2」內容指出，任正非曾多次提到要發揚光大華為吃文化：「感覺自己進步了，就自己請自己吃一頓；要當好領導，那麼多請部下吃幾盤炒粉，在輕鬆自由的氛圍裡，很輕易就做到了上下溝通，協同工作，部門的效率也就提高了；想做大秘書也要多請客，工作經過溝通開放，大家互相又瞭解，就能成為『大秘』；搞管理的更要經常這樣在一起聚餐。」

報導指出，吃文化、搬家文化和床墊文化，合稱華為三大家居文化，在華為早期，任正非就非常重視吃的問題，雖然有時員工拿到手的工資是白條（付款憑據），但在吃的方面絕不缺斤短兩、將就應付。

新進華為的員工，大都先被公司食堂（餐廳）豐盛的菜式弄得眼花撩亂，川、粵、湘、魯、淮揚各大菜系花樣翻新，另加各色麵食糕點，洋洋大觀，保管吃得稱心如意。

「吃」在華為受到高度重視，被提到安定團結、上下溝通的高度上，從開始時家庭式的小餐廳到記帳式的「大鍋飯」，再到今天無紙化先進管理的大餐廳，華為不斷改進的管理方式輔以不斷更新換代的餐飲設施，令員工可以大飽口福。

任正非是軍人出身，深知「兵馬未動，糧草先行」的道理，後勤服務一直是任正非關注的焦點，為了讓員工吃好，任正非還多次舉辦餐廳大比武，並擔任評委；為了激勵研發人員晚上突破技術難點，任正非曾親自送消夜，慰問一線員工。

對任正非吃飯的印象，吳春波總結是吃飯速度快、不講究、愛買單、喜歡給小費。

吳春波指出，軍人出身的任正非吃飯相當快，往往客人剛吃一半，任正非就已經吃完了，在旁邊看著客人。

任正非吃飯基本上以填飽肚子為原則，以方便工作為標準，因為出差時經常出沒於大排檔，點菜基本上沒有品位，既不關注營養，也不關注衛生，更不關注品位和豪華。

華為有條不成文的規定，誰的官大，誰的工資高，誰就負責買單，所以有任正非在場，不用惦記買單，2013年「華為公司改進工作作風的八條要求」第二條就規定：有上級參加的非因公就餐應由上級付帳（AA制除外），更不允許以公費名義報銷因私就餐費用，任正非每次吃完飯的標準動作是：刷卡、簽字、撕發票。