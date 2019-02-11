搭文創風 台商憑「手藝」追夢

2019-02-11 00:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近幾年大陸文創行業發展迅速，吸引許多從事文創工作的台灣民眾登陸。從鐵藝到木工，從雕塑到皮飾。在麥可將文創園區聚集許多擁有超群技藝的台商，他們憑著「手藝」在上海開創屬於自己的事業。

新華社報導，1996年，36歲的蔡旻吟為了有更多時間照顧家人辭去工作，在台灣開設了粘土工作室「採坭塘」。10年後，在當地已小有名氣的她來到上海這座陌生的城市，嘗試在大陸打開一片新天地。彼時，許多上海人連什么是粘土都不知道，蔡旻吟的創業夢想難免受挫。

近幾年大陸文創行業發展提速，蔡旻吟的事業終於等來合適的發展時機。不斷有公司詢問合作事項，想向蔡旻吟學習粘土技藝的人也越來越多。2017年，在台商連泰瑞的力邀下，「採坭塘」在上海麥可將文創園正式「落戶」。

「大陸文創產業前景看好，形形色色的DIY風行對『採坭塘』而言是機會。」蔡旻吟說，自己並不畏懼培養更多的競爭對手，因為對於手作行業而言，越多人玩市場才越「活絡」。

創辦Uhome玻璃創意工場之前，高志鴻已經是一位成功的企業家。2001年，與同伴合作創立的玻璃製品工廠遷到上海，他就此和這座城市結下不解之緣。

十多年間，高志鴻團隊開發的生肖、花卉玻璃工藝筆屢獲大獎，從燦爛星河中獲取靈感並輔以獨特工藝製作而成的一款玻璃吊墜，更成為許多大陸年輕人愛不釋手的「爆款」。

為了讓更多大陸民眾親近這種傳統的玻璃加工工藝，高志鴻創立了Uhome品牌，繼在奉賢區打造玻璃觀光工廠之後，DIY體驗店也在麥可將文創園區亮相。

「這個行業講究『師徒傳承』，手藝的養成需要時間積澱，更需要匠人的堅持與專注。」高志鴻說，直面「C端客戶」的創意工場好比為神秘的玻璃藝術打開了「大門」，儘管當下尚處在「叫好不叫座」的階段，未來的機會仍值得期待。

與蔡旻吟、高志鴻追求「完美」不同，來自花蓮的蔡樹康更愛「殘缺美」。他的主業是高爾夫教練，業餘在麥可將文創園經營一間小小的茶室。除了邀朋友品茗敘談，蔡樹康把更多的時間用來為破損的茶碗、老舊的鐵壺賦予「新生」。