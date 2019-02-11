福建打造數據強省 推整合共享

2019-02-11 00:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建官方日前提出，將進一步建設數據強省。2019年福建省政府工作報告提出，將深化數字（數位）福建建設，加快數據資源整合共享，發展大數據、物聯網、人工智慧、5G商用和區塊鏈產業，在製造、金融、醫療、健康、安防、政務等領域，實施100個人工智慧應用示範項目，形成100個深度應用場景，推動人工智慧與經濟社會發展深度融合，推動數字產業化、產業數字化。

中新社報導，專家解讀稱，建設數據強省，福建具得天獨厚的基礎優勢、資源優勢和政策優勢。2000年，福建就率先提出建設「數字福建」，推進信息化建設。2012年，福建省率先建成最早的省級電子政務雲平台，如今被譽為「福建最強大腦」的數字福建雲計算中心建成運行，政務雲平台和商務雲平台已全面投入使用。

福建省電子信息集團相關負責人表示，商務雲平台目前已經承接了福建省位置信息、物聯網、電子商務、信用信息、醫療健康、文化教育、交通運輸、社會保障、應急指揮、安全生產等應用示範項目。

如何建設數據強省？福建省大數據管理局局長陳榮輝指出，福建省創新公共信息資源開放機制，參照土地、資源一二級市場開發的模式，在18年數據積累和11年數據目錄編製的基礎上，已組建30人規模公益性的政務數據一級開發團隊，負責政務數據匯聚清洗、分類整理、脫敏脫密、質量管理和授權開放等工作，促進政務數據資源有序開放和開發利用，保證各市場主體公平、公正、公開獲得數據授權。

陳榮輝表示，福建將引進一批大數據開發企業落戶；著手建設「數據黑盒」，計劃開放超過50個重點領域經過脫敏的標注數據，支持企業開展人工智慧訓練，大力引進人工智慧企業；發揮海絲衛星數據接收中心的衛星數據優勢，大力引進衛星應用企業，加快打造千億元級衛星應用產業集群。