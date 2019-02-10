港商場撒折扣、辦活動吸客 人流業績上衝逾10%

2019-02-10 16:13 世界日報 香港新聞組／香港10日電



商場生意升逾10%。 中國新聞社 分享 facebook

農曆新年黃金檔期，各大商場都積極推出消費獎賞、打折優惠及抽獎等活動刺激消費。緊抓大批內地客到港消費時機，各大商場業績告捷，人流及生意額都有10%以上升幅。部分商場更以密集活動來搶攻荷包，將消費旺勢延續至情人節及元宵節。

文匯報報導，人民幣貶值，打擊內地客來港消費欲望，加上實施《電商法》，令代購商轉趨謹慎。去年12月的香港零售銷售貨值為449億元，按年僅升0.1%，是18個月以來升幅最小的月分。

但在農曆新年傳統消費旺季，各大商場都積極推出活動。MegaBox總監文靜芝表示，農曆新年期間，商場內八至九成商鋪照常營業，預期商場人流及營業額按年上升逾10%，以食肆生意最好。

她稱，今年商場將會約個半月便推出一項活動吸客，如昨日舉行的醒獅賀新春 ，即日至3月3日有新春大抽獎，下周推出元宵推廣活動，情人節更有點歌活動及玫瑰花海打卡位。

報導指出，觀塘apm商場今個農曆年新增「潮妝感謝周」，聯同逾25個國際美容化妝品牌舉行新春激減推廣，逾千套獨家限定新春美容套裝低至半價發售，並加入機械人寫揮春等科技玩意。

新地代理執行董事馮秀炎表示， apm 於6天新春檔期整體人流約210萬，按年升15%；整體營業額則逾9000萬元，按年升約 13%。

屯門V city於農曆新年期間推出星級賀年美食市集，更舉辦了「$10賀年福袋激安日」及年宵市集吸客。新地代理租務副總經理孫雅茵表示，V city於1月14日至2月6日期間（共24日）人流按年增長10%達逾420萬人次，初步估計總營業額近1.9億元，按年上升14%。

報導稱，信和集團旗下奧海城於農曆新年期間透過送出超過30萬元商戶現金券，以刺激顧客於商場內循環消費來吸金。信和集團租務部總經理畢嘉浩指出，屯門市廣場及奧海城於新春期間（2月份首7日）共錄得超過490萬人流，預期1月及2月兩個商場的營業額及人流按年上升10%。

畢嘉浩說，新春及西方情人節是傳統零售市場的旺季，預料1、2月份時裝及珠寶金飾商戶的營業額可望上升30%至40%，化妝品及餐飲商戶升幅約30%，而電器影音商戶的生意額增幅可達25%。