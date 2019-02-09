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神隱央企中國菸草孫公司 要赴港IPO

2019-02-09 13:45世界日報 記者李仲維╱綜合報導

全球最大香菸商，中國菸草孫公司中菸國際（香港）打算赴港上市；中國菸草總公司堪稱是中國最神隱的央企。孫公司IPO的秘密在於電子菸瘋漲，為了加入新型菸草戰局，中國菸草總公司下出讓中菸國際（香港）IPO這步棋。

2018年的最後一天，中國菸草總公司全資子公司中菸國際旗下中菸國際（香港）在香港交易所遞交上市申請，擬募資1億至2億美元，但沒有披露擬發行股份數量及上市時間。

其實中國菸草公司並不缺錢，因為中國菸草是中國最賺錢的企業，2018年盈餘高達人民幣1.15兆元，年增3.7%，中國超過3億的吸菸人口更是這家公司的忠實顧客。

中國基金報報導，A股最賺錢的企業是工商銀行，但面對中國菸草卻是小巫見大巫，後者獲利是這家世界最大銀行的三倍。

事實上，A股最賺錢的前四家企業：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行這四大銀行加上中國平安保險公司，五大企業總獲利還比不上中國菸草。

至於中國三大網路公司百度、阿里巴巴、騰訊，2017年稅前利潤總和僅達中國菸草獲利的17%。2018年中國民營企業500強榜單上，華為以人民幣710億元的納稅總額成為民營企業中納稅最多的公司，但中國菸草的納稅額是華為的15倍。

在資本市場上，中國菸草卻如同隱形人，中菸國際(香港) IPO案曝光後，引發市場關注。根據招股書，巨大的市場支撐菸草行業的巨額收入和利潤，但近期情況有所變化。2018年中菸國際（香港）前三季公司菸葉類產品進出口業務收入大幅下滑。

香頌資本執行董事沈萌認為，中菸國際(香港)的主業是菸草產品的經銷，而非生產，在如今全球禁菸的大背景下，登陸資本市場可以視為推動中國菸草深化改革的重要一步。

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