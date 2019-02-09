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川習不會面 港股開紅盤小跌

2019-02-09 13:42世界日報 記者李仲維╱綜合報導

港股8日開豬年新春紅盤，首個交易日受到「川習」兩人在2月底前不會見面的消息及美股下跌影響，恆生指數開低走低，盤中一度下跌400點，終場恆指下跌0.16%。

港交所行政總裁李小加表示，2019年是一個充滿不確定和動盪的年分，港交所的三年戰略規畫會在2月底出爐，會有清晰的交代和路線圖。

由於對全球經濟的擔憂及美股頹勢令亞洲股市股市承壓，港股8日開盤不利，盤中最大跌幅達1.53%，終場以27946點收盤，下跌43點，成交額812.7億元。

港股8日開新春紅盤，港交所舉行開盤儀式，港交所主席史美倫和李小加都出席儀式。受到中國國家主席習近平和美國總統川普不會在月底前見面的負面消息衝擊，港股開盤後，恆生指數立即走跌。

港股的權重股騰訊控股早盤一度下跌2.7%，終場收跌0.5%。

除夕上市的貓眼娛樂受中國電影票房春節檔利多影響，上漲0.9%。美圖公司逆市大漲逾18%，領漲科技股，並創上市以來第二大單日漲幅。

香港文匯報報導，港府財政司司長陳茂波8日在港股新春開市儀式上指出，豬年外圍環境仍不穩，呼籲企業謹慎應對，進取時不忘穩健。

美國總統川普指不會在貿易休戰期限前與中國國家主席習近平會面，令市場對中美貿易談判前景增添憂慮，加上歐洲下調今明兩年經濟增長預測等因素，隔夜美股下挫，恆指8日低開282點，之後跌勢未止更曾急挫456點，見全日低位27534點，惟低位有買盤追貨，港股止跌回升，午後曾倒升18點，更曾試上28008點，可惜臨近收市仍受制於28000點，收報27946點，跌43點。

8日為港股己亥豬年的首個交易日，惜未能紅盤高收。回顧過去12年港股農曆年開市紀錄，升跌比率各占一半，其中以2009年的牛年表現最好，當年首個交易日升575點或4.6%；2016年猴年表現最差，猴年首個交易日跌742點或3.9%。

港股美股習近平
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