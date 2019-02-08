春節檔電影票價大漲 陸網友直呼看不起

2019-02-08 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



今年大陸網友對春節檔電影吐槽最多的居然不是電影本身，而是電影票價。

據貓眼票房數據顯示，今年春節檔首日全天票房收入逾人民幣14億元，達到14.37億，再次刷新全球紀錄。原紀錄也誕生在中國大陸，是去年春節檔首日的12.77億元。

至北京時間2月7日00:00，大年初二（2月6日）的綜合票房超過人民幣9.93億元。而去年大年初二的票房是10.28億元。

Wind資訊指出，首日的暴漲以及初二的成績不及去年，這些數據背後是今年電影票價上漲、觀影人次下滑造成的。

大年初一的整體觀影人次較去年下降近80萬。貓眼票房數據顯示，雖然今年大年初一單日電影票房以人民幣14.37億（2月7日數據）創下大盤新紀錄。但是在觀影人次上，今年過年第一天總計有3185萬人次觀影，反而不如去年的3263萬人次。

同時，整體上座率和場均人次較去年也出現明顯下滑。今年大年初一整體上座率為55.5%，場均人次為58.5。去年這兩個數值分別為67.12%和71.67。

同樣，大年初二觀影人次2178萬，而去年大年初二為2577萬。整體上座率和場均人次也不如去年。

今年首日票房創新高，原因是票價上漲。平均票價方面，今年的平均票價上漲至人民幣45.2元，比去年39.1元的平均票價上漲6.1元，漲幅15.6%。

消費者大多習慣人民幣20至30元左右的價位看電影，春節期間票價漲至60至70元甚至百元以上，多數網友直呼看不起。