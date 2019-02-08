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豪車相撞！陸豔星彭丹開邁巴赫 撞上3,600萬勞斯萊斯

2019-02-08 17:30聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國大陸日前發生一起豪車相撞的巨額車禍，是一輛要價超過人民幣500萬（約台幣2,250萬元）的邁巴赫（德文：Maybach）跑車，撞到一台人民幣800多萬（約3,600多萬台幣）的勞斯萊斯。邁巴赫的車主是波神彭丹，被撞的勞斯萊斯車主是寶健公司總裁李道。事故發生在北京的一個酒店門前，彭丹在倒車的時候，不小心撞到了李道的車。想不到，2人竟沒有因此翻臉，反而握手成了好朋友。

據大陸微博消息，中國大陸昨日晚間10點半發生一起車禍，一輛要價超過人民幣500萬的邁巴赫（德文：Maybach）跑車，倒車時不慎撞到後頭的勞斯萊斯豪華轎車，同樣也要價不斐，高達人民幣800多萬。

邁巴赫的車主趕緊下車，只見車上下來的是在中國大陸艷星彭丹，她連忙向勞斯萊斯的車主賠不是，只見那名車主並不慍怒，反而好聲好氣地向彭丹，2人不僅握手和解，甚至互遞名片，加了彼此微信好友。而彭丹的助理出面表示，事情已和平解決。

36F奶的香港「波神」彭丹（46歲），她出身湖南長沙，兒時赴北京學舞，1991年拿獎學金赴美深造，去選美3次奪冠後出道，拍三級片在香港闖出名號，後來轉做製片人、導演，拍攝多部「愛國主義」電影，後順利當上甘肅省政協，在政商界、演藝圈都頗吃香。

網友看到，紛紛說：「都是上流社會了」、「因禍得福多認識生意合夥人」、「認識有錢人的新辦法」。大陸網民指出，邁巴赫最為人認識的是邁巴赫62S，馬雲的座駕就是一輛邁巴赫62S，他購入時約人民幣1,300多萬(含稅)，約新台幣5800多萬。

彭丹14歲時被公派到美國茱莉亞學院留學，由於學習成績優秀，成為該院第一位拿到全額...
彭丹14歲時被公派到美國茱莉亞學院留學，由於學習成績優秀，成為該院第一位拿到全額獎學金的華裔學生。（取自微博）
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被撞的勞斯萊斯車主是寶健公司總裁李道。（取自微博）
被撞的勞斯萊斯車主是寶健公司總裁李道。（取自微博）
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肇事的邁巴赫車主是波神彭丹。（取自微博）
肇事的邁巴赫車主是波神彭丹。（取自微博）
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北京日前發生一起豪車相撞的巨額車禍。（取自微博）
北京日前發生一起豪車相撞的巨額車禍。（取自微博）
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