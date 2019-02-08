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重建資安信心 華為料需3年

2019-02-08 16:32世界日報 中國新聞組／北京8日電

英國政府去年7月公開一份報告，認為中國通訊科技公司華為的設備及技術對英國電訊網絡構成安全風險。華為因此答應出資20億美元(約135億人民幣)進行。華為本周致函英國議員說，處理英國政府提出的安全問題是一項複雜的工程，需要三至五年的時間，才能看到結果。

美國之音報導，華為常務董事、運營商業務總裁丁耘本周提交給英國下議院科技委員會（Commons Science and Technology Committee）的信件中表示，對其軟件和和工程流程進行調整是一項非常複雜的工程。他說，就像在一架高速運行的火車上更換部件，希望英國政府理解。

丁耘還在信中說，華為公司「從未使用，也絕不會」使用其設備來協助間諜活動，並稱中國外交部已表明，《國家情報法》並非要求任何企業去「安裝後門、竊聽」，其相關法律條文對中國公司的海外子公司和員工不具有境外法律效應。

BBC中文網報導，英國政府去年指華為的寬頻及電訊設備，在對國家安全會否構成風險方面，只有「有限度的保證」。調查指華為的工程有一些缺陷，會「暴露英國電訊網絡的新風險」。華為承認缺陷，並表明有可以改善之處，歡迎反饋。

此外，華為副總裁兼駐歐代表劉康在布魯塞爾演說中表示：「華為近來遭部分國家和政客窮追猛打，我們對這些無的放矢的指控感到震驚，時而感到可笑。」

劉康說，華為擁有「卓越的紀錄」，並且獲得德國電信公司（Deutsche Telekom）、英國電信公司（British Telecom）和Orange集團（Orange）等歐洲大型電信公司的強力背書。

英國北京人民幣華為
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