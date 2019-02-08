中國樓市政策 堅持「房住不炒」

2019-02-08 12:25 世界日報 中國新聞組／北京8日電



中國大陸有的地方房價上漲壓力大，庫存不足，政策上也會堅決落實「房住不炒」目標。 中國新聞社 分享 facebook

「房子是用來住的、不是用來炒的」，2019「兩會」政府工作報告將繼續堅持定位，保證房地產市場平穩健康發展。防範房地產領域風險也成為重點表述。

中國證券網報導，業內人士表示，從各地兩會的政策基調可以看出，堅持「房住不炒」的定位十分清晰，防範風險也屢被提及。因城施策方面，個別庫存充足，房價穩定，調控壓力較小的城市，或將出現政策上的微調。加快培育住房租賃市場，或成為一些地方樓市轉型發展的關鍵點。

中原地產首席分析師張大偉表示，2018年年末召開的中央經濟工作會議也繼續強調「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，代表了住房市場的整體調控力度將依然維持之前從嚴狀態。各地兩會政府工作報告中再次強調相同的表述，顯示在遏制房價上漲的決心上，中央和地方是一盤棋。

就此，各地在政府工作報告中也給出了保證房地產市場平穩健康發展的多種措施。

報導指出，一些省市在土地環節繼續加快供應，確保庫存保持在合理區間。以北京為例，北京市政府工作報告指出，2019年將完成1200公頃住宅供地，加快已供地住宅項目開工建設和入市步伐。

張大偉表示，2019年北京不僅將有5萬到6萬套左右的限競房入市，按照目前的共有產權土地看，預計入市的體量也將超過4萬套。較為充足的市場庫存，有利於房價穩定在合理區間。

海南省住建部門負責人在海南省兩會期間透露，2018年海南房地產開發投資達1715億元（人民幣，下同，約255億美元），比上年減少了6.5%；房地產銷售面積1400萬平方米，較上年減少了近1000萬平方米。「目前房屋均價是14500元/平方米，從2018年2月開始基本維持在15000元/平方米的水平，可以說遏制了房價進一步上漲的局面。」該負責人透露。

貝殼研究院院長楊現嶺表示，2019年，各地樓市調控的大方向是落實「一城一策」。有的地方房價上漲壓力大，庫存不足，政策上也會堅決落實「房住不炒」目標。而有的地方經濟下行壓力大，庫存充足，在樓市穩定的前提下適度放鬆也是有可能的。

報導指出，嚴防資金進入樓市也成為監管部門關注的重點。近日，中國銀保監會相關負責人撰文強調，要進一步完善差別化房地產信貸政策，堅決遏制房地產泡沫化。