文創不只是小清新 更能帶動一二三產轉型升級

2019-02-08 03:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



問聲音有些沙啞的上海麥可將文創園區總經理連泰瑞，一年得自己親自上陣導覽園區幾次？他的答案是，2017年共計170次，去年則還未細算。

即便成立至今已三年，如今一年還得親自解說上百次，但連泰瑞每次在介紹園區內的每一家店、每一個裝置、每一件文創作品時，從語氣中依然可以感受到他的熱情。

必須不斷向不同的人介紹同一座文創園難道不會感到疲乏？連泰瑞說，有情懷、樂在其中，就不會覺得累。而且他相信，如果能讓越多人認識、喜歡文創，文創的路就能越走越寬。

連泰瑞對「文創」的定義是，以創意將文化、歷史創造出新的經濟價值。但他強調，在這個過程中一定要有情懷，若只是從商業角度出發，將很難做出文創的精髓。

但搞文創真能賺錢？連泰瑞表示，若要推動產業轉型升級，大概只有兩條路：科創或文創。他指出，文創不只是「小清新」，而是可以帶動一、二、三產業轉型升級，這也是何以今天大陸從中央到地方都全力推動文創的原因。

連泰瑞舉例，早年台北光華商場在一般人印象中大概就只有宅男會去，但改建為三創生活園區後，許多年輕女孩也喜歡逛。大陸手搖飲料品牌「喜茶」或台灣的「一芳」，同樣是透過文創而成為排隊名店。

麥克將在轉型為文創園區前，因比不上鄰近新辦公樓光鮮亮麗，租金只能低人一等。如今，雖然一樓文創區每年仍要虧損人民幣數百萬元，但因園區內濃厚的文創氛圍，吸引不少企業進駐，讓二樓以上的辦公空間，如今租金反而比附近辦公樓每平方米每日至少高出人民幣1元。

同樣因逐漸認識到文創的價值，連泰瑞透露，幾家近年來在大陸市場面臨發展瓶頸的台資食品大廠，也開始與麥克將接觸，希望能協助企業品牌與產品形象改造。