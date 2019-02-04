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大陸台聯會長 向台灣民眾拜年

2019-02-04 01:42聯合報 大陸特派員王玉燕／台北─北京報導

今天是大年除夕，大陸全國台聯會長黃志賢提前向台灣民眾拜年；黃志賢向台灣各界朋友、各位鄉親致以節日的問候和新春的祝福。

黃志賢說，兩岸同胞是血脈相連的一家人，大家同根同源、同文同宗，心之相繫、情之相融，兩岸走近、同胞團圓，是兩岸同胞的共同心願。全國台聯期待並歡迎更多的台灣同胞、特別是台灣青年能來大陸追夢、築夢、圓夢，全國台聯將做好服務，推動解決台灣青年在大陸學習、創業、就業、生活等方面的困難和問題。

「歲末青春相會，冬季來北方看雪」，1月18至24日，全國台聯台胞青年冬令營在黑龍江、吉林、遼寧、河北舉行。全國台聯副會長紀斌表示，舉辦冬令營的目的，除了讓台胞青年豐富閱歷，增長知識外，更重要的是給兩岸青年提供一個交流溝通、相互了解的平台。

滑雪、冰湖冬捕、跳秧歌、寫福字、參訪創業園、聽冬奧會講座，7天時間，250多名營員與40多位志願者一道，分布在大陸北疆4省，在隆冬時節體驗著「雪粉華，舞梨花，不見煙村四五家」漫天飛雪、幅員遼闊的大好風光與獨特的人文風土，收穫著屬於每個人的見識與學識。

1月21日在黑龍江哈爾濱，50多名營員來到亞布力滑雪場，體驗馬拉扒犁、扭秧歌、滑雪圈等雪上項目，上演冰雪版的「速度與激情」。在吉林省吉林市，70多營員來到松花湖畔，營員們體驗冬季魚捕的樂趣。千畝大的湖面上，在「師傅」指導下，營員們鑿冰、拉網、捕魚，猜魚重、燉魚湯，體驗「漁季」豐收。

1月22日，遼寧分營的60多名營員從丹東返回瀋陽，前往渾南新區參訪瀋陽國際軟體園。瀋陽國際軟體園是瀋陽市大力發展軟體產業戰略的重要專案，是融入辦公、學習、生活、休閒於一體的現代化軟體園區，軟體園定位高、起點高，面向國際市場，努力走出一條軟體產業的國際化之路。

吃冰糖葫蘆，賞南張家莊剪紙藝術，跳河北大秧歌，畫「福」字，品香文化，1月19和20日，河北分營的70多名營員走進張家口蔚縣，開展繽紛多彩的冬令營活動。過去有一首歌叫做「冬季到台北來看雨」，營員們將之改編成了「冬季到張家口來體驗民俗文化」。許多營員將象徵著「福氣」的福字剪紙帶回台灣，預備過一個紅火吉利的新春佳節。

人人得福，人人享福，兩岸同胞「福氣」滿滿。台灣輔仁大學的陳秉毅說：「我們都了解到大陸正在快速發展，而我們能在其中扮演什麼的角色，我希望每個人能夠好好思考，自己為什麼會以及怎樣才能變得更好。」

台聯創業黑龍江
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