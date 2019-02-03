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央視春晚相關節目 大陸禁止未經授權通過網路傳播

2019-02-03 16:39聯合報 記者林則宏╱即時報導

被金氏世界紀錄認證為世界上觀眾人數最多節目的大陸「央視春晚」，今年高調捍衛其網路版權。大陸國家版權局3日公告，為維護中央廣播電視總台2019年春節聯歡晚會相關節目的網路版權傳播秩序，禁止未經授權進行網路傳播。

大陸中央電視台春節聯歡晚會，簡稱「央視春晚」或「春晚」，是大陸中央電視台自1983年起，在每年除夕夜都會推出的綜合性文藝晚會。晚會節目內容一般涵蓋小品、歌唱、雜技、戲曲、相聲等多種表演，不少中港台藝人都將上央視春晚視為個人演藝生涯的里程碑。

由於不時有大牌藝人上春晚演出，因此往年不少商業或個人網站都會節錄、轉載春晚的精彩片段。

不過，大陸國家版權局3日發布「關於禁止未經授權通過網絡傳播中央廣播電視總台2019年春節聯歡晚會相關節目的通知」指出，經中央廣播電視總台（中央電視台）授權，央視國際網路有限公司（CNTV.cn／CCTV.com）獨家享有通過網絡向公眾傳播2019春晚的權利。

通知稱，除愛奇藝、騰訊、優酷、快手、新浪微博、騰訊音樂、網易雲音樂已獲授權外，其他任何機構和個人未經權利人許可，不得通過互聯網（含移動互聯網）、IPTV、OTT平台提供直播、點播、下載等服務傳播2019春晚相關節目的視頻、音訊、圖片等作品。

通知表示，求各網盤服務商應當採取有效措施，制止使用者違法上傳、存儲並分享2019春晚相關節目。提供互聯網使用者公眾帳號信息服務的網路服務商應當採取有效措施，制止用戶在博客、微博、微信、播客、個人主頁等公眾帳號上傳播2019春晚相關節目。各網路服務商應當及時受理、加快處理針對2019春晚相關節目的投訴舉報。

大陸國家版權局並要求各地版權行政執法監管部門，應當對本地區主要網路服務商發出針對2019春晚相關節目的版權預警提示，加大版權監測監管力度。對於未經授權通過信息網路非法傳播2019春晚相關節目的，應當依法從嚴從快予以查處。

今年央視春晚將於4日晚播出，大陸國家版權局周日公告，禁止未經授權透過網路傳播20...
今年央視春晚將於4日晚播出，大陸國家版權局周日公告，禁止未經授權透過網路傳播2019年春節聯歡晚會相關節目內容。（網路照片）
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