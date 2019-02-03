親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

找工作順手買彩券中10億 她怨：中樂透就像下地獄

人少到獲官方認證！ 觀光局稱故宮南院「替代景點」

「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53聯合報 記者林則宏╱即時報導

去年A股被納入MSCI等國際主流股票指數，促使外資增持A股約人民幣3,355億元。不過，根據招商證券首席宏觀分析師謝亞軒及其研究團隊推算，受陸股暴跌拖累，外資2018年在A股市場累計大虧約人民幣3,600億元（約新台幣1.6兆元）。

陸股去年表現慘澹，上證指數累計下跌超過24%。以去年底陸股投資者總數1.45億人計算，平均每個投資者人約虧損人民幣10萬元（約新台幣45萬元），即便是專業的外資亦沒能倖免於難。

據大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，按中國人民銀行（大陸央行）最新公布的數據，截至2018年末，境外機構持有的人民幣資產規模為4.85兆元，較2017年末增加5,612億元。其中，境外機構持有股票1.15兆元，年比減少229億元；持有債券1.71兆元，年比增加5,128億元，為規模增加最大的資產類別。

另，外資持有貸款9,200億元，年比增加1,857億元；持有存款1.06兆元，年比減少1,143億元。

謝亞軒及其研究團隊最新發布的報告稱，從外資持有人民幣金融資產的配置結構來看，2018年出現一個明顯變化：債券資產占比與股票資產占比之間的差距明顯拉大，目前債券資產占比為35%，股票資產占比已降至24%以下，兩類資產的占比之差首次擴大至十個百分點以上。

報告稱，境外機構在2018年成功「抄底」（逢低買進）中國債市，以十年期國債收益率為例，2018年全年累計下行幅度達到65個基點，若再考慮投資收益，2018年全年累計收益超過8%。

與此同時，2018年外資對於人民幣債券的增持力度也創下歷史新高，以債券託管數據衡量，外資全年增持規模達到人民幣5,825億元。

另一方面，儘管外資持有的A股資產規模出現小幅縮水，下降人民幣229億元，但2018年外資並未減持A股，反而同樣也進行了積極增持，規模下降主要歸因於估值因素（股價下跌）影響。

根據「陸股通」數據及中國人民銀行最新公布的報告，境外機構2018年通過「陸股通」淨增持A股累計達人民幣2,942億元。

謝亞軒稱，若根據人行最新公布的全口徑數字並扣除估值因素進行估算，2018年外資累計增持A股規模將達3,355億元。雖然低於外資對人民幣債券的增持幅度，但與2017年相似的是，外資繼續成為A股唯一的增量資金來源。

謝亞軒及其研究團隊估算，2018年A股市場淨流出資金約人民幣3,800億元。

報告指出，根據簡單推算可知，外資2018年在A股市場累計虧損約為人民幣3,600億元，投資表現遠遜於債券市場，目前仍面臨大額浮虧。

對於何以2018年外資無懼陸股持續走跌仍大膽買進？報告稱，除部分股票確實具備估值優勢等因素外，A股被納入MSCI等國際主流股票指數是非常重要的結構性因素。

報告表示，具體來看，在MSCI正式納入A股時點前後的2018年4至6月期間，外資累計買入約人民幣2,042億元A股，占全年增量的61%。

報告稱，MSCI去年底已公布一份提升A股納入因子的計畫，若今年2月底前的回饋情況較為合意，A股的納入因子可望進一步提升至20%，這一調整預計在今年5月、8月分兩步實施。

這代表，2019年的5月及8月前後，A股可能還將再分別出現兩輪外資大幅增持。

根據謝亞軒及其研究團隊測算，該次納入因子的提升將為陸股額外帶來近500億美元的資金流入。另，今年6月將正式實施的富時羅素指數首次納入A股，預計6月、9月該部分將新增資金流入約180億美元。但外資今年能否在Ａ股轉虧為盈，恐仍有待觀察。

去年A股被納入MSCI等國際主流股票指數，促使外資增持A股。但根據大陸招商證券推...
去年A股被納入MSCI等國際主流股票指數，促使外資增持A股。但根據大陸招商證券推算，外資2018年在A股累計虧損高達新台幣1.6兆元。記者林則宏／攝影
分享

外資人民幣陸股
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

非洲豬瘟效應 中國牛羊肉價格大漲

2019-02-03 10:22

大陸財新中國服務業PMI 1月微降至53.6

2019-02-03 10:09

彭博資訊專欄／揭開中國遲不降息的祕密

2019-02-03 01:39

線上電影票龍頭 明在港上市

2019-02-03 00:18

海航賣九龍土地 虧29億元

2019-02-03 00:18

拚鮭魚返鄉 台中首設「台商專區」

2019-02-02 23:58

人行編制調整 推「三定」方案

2019-02-02 23:19

人行新設宏觀審慎管理局 肩負重任

2019-02-02 23:14

陸股一周／基建概念股看俏

2019-02-02 13:19

中企虧損潮 賠錢上市公司家數10年最多

2019-02-02 12:08

中國菸草去年賺人民幣1.15兆 稱冠中國企業

2019-02-02 12:07

杭州網企高調宣布996工作制 遭立案調查

2019-02-02 11:50

領年終過新年 大陸上班族有的哭有的笑

2019-02-02 04:32

賠錢家數十年來最多！虧損潮襲向中國上市公司

2019-02-01 22:42

狂賠！百家A股連環炸 20億成了起步價

2019-02-01 19:03

開年不利 澳門博彩收入兩年半來首次下滑

2019-02-01 16:36

A股狗年封關 上證指數站穩2,600點

2019-02-01 15:54

中共整治網路巨頭吹前奏 人民網三評百度已死

2019-02-01 14:11

香港樓價連跌5個月 業者：恐再跌1成

2019-02-01 13:53

中國證監會擬整合QFII、RQFII

2019-02-01 12:46

暫時和解 華為季付高通1.5億美元

2019-02-01 12:39

中國大陸連續六個月大幅減持美債

2019-02-01 09:28

大陸一加手機執行長 精算沉默成本做大優勢

2019-02-01 02:17

信用取代押金 新租賃經濟正夯

2019-02-01 02:16

吉林海南等地 瞄準太空產業

2019-02-01 02:16

制度三大突破 陸「納斯達克」不遠了

2019-02-01 02:16

買黃金 陸蟬聯六年全球第一

2019-02-01 02:16

加速區域發展 廣東訂出新戰略

2019-02-01 02:16

拓建國際大通道 長琿歐開通

2019-02-01 02:16

全球頂級智庫百強 大陸7家上榜

2019-02-01 02:16

彩券銷售火熱 規模世界第二

2019-02-01 02:12

張志軍：台資應界定特殊內資

2019-02-01 02:12

證監會新政 QFII、RQFII二合一

2019-02-01 02:08

陸股解碼／政策利多 後市向好

2019-02-01 02:08

陸股今封關 三大類股保值

2019-02-01 02:07

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

去香港遊玩旅客6500萬創新高 主要仍以陸客為主　

2019-01-31 21:57

高雄發展賽馬真的好？博彩對港負面影響大 代價社會承擔

2019-01-31 19:31

劉飛躍母親：當局哄騙背信 兒子被判重刑將上訴

2019-01-31 19:18
看更多

熱門文章

3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

2019-02-02 15:56

習談話兩岸歐洲外交宣傳戰 年節火藥味濃

2019-02-02 16:54

習近平春節前看望「老同志」 江澤民排在胡錦濤前面

2019-02-02 16:41

影／陸男專發明廢品 粉絲3百萬獲「無用愛迪生」稱號

2019-02-02 17:28

進口馬鈴薯藏有手榴彈 警封鎖香港Calbee洋芋片工廠引爆

2019-02-02 15:51

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

叫賣不用出聲 他們靠這招「吸客大法」賺飽荷包

2019-02-02 19:13

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

李凈瑜小年夜赴華府 擬拜訪美國國會

2019-02-02 19:33

陸大齡剩女返鄉 車尾貼追撞必嫁！ 但警察叔叔說...

2019-02-03 12:20

中國：反對美國單方面退出「中程核飛彈條約」

2019-02-02 18:43

中國官媒3評百度已死 整治網路前奏？

2019-02-02 16:02

不滿林鄭嚴控長者補助 社民連「洗邋遢」促推全民退保

2019-02-02 19:25

中文左右讀不同意 廣西公安宣傳標語鬧笑話

2019-02-02 21:01

貿戰衝擊 中國投資矽谷慘跌8成

2019-02-02 14:58

彭博資訊專欄／揭開中國遲不降息的祕密

2019-02-03 01:39

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

「海草舞」書記紅了 網友喊出道

2019-02-02 15:51

嫦娥玉兔都冬眠了 月球背面最低溫零下190度

2019-02-02 15:07

上海台辦主任年後來台 陸委會：僅限台北活動

2019-02-02 15:13

為何月薪5.4萬也吃不起水果 網路熱議「櫻桃自由」

2019-02-02 15:28

性侵風波後 劉強東首發公開信：去年異常艱難

2019-02-02 15:48

Calbee經典零食廣告深植民心 因3箱法國馬鈴薯被隔離

2019-02-02 16:04

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

港鐵會展站也出事 3成紀錄失蹤、湧大量後補紀錄

2019-02-02 16:28

大數據辦案 吉林省宣稱去年命案破案率百分百

2019-02-02 16:54

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

海航賣九龍土地 虧29億元

2019-02-03 00:18

中國自媒體大咖咪蒙道歉 黨媒指販賣焦慮

2019-02-02 21:34

非洲豬瘟效應 中國牛羊肉價格大漲

2019-02-03 10:22

拚鮭魚返鄉 台中首設「台商專區」

2019-02-02 23:58

人行編制調整 推「三定」方案

2019-02-02 23:19

大陸財新中國服務業PMI 1月微降至53.6

2019-02-03 10:09

長春長生假疫苗案 前食藥監副局長送檢

2019-02-03 04:35

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

線上電影票龍頭 明在港上市

2019-02-03 00:18

豬花車賀年 港初一國際匯演歡喜大遊行

2019-02-02 16:00

中國再爆疫苗醜聞 低價品混充涉事官員被免

2019-02-02 20:03

「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top