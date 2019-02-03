「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



去年A股被納入MSCI等國際主流股票指數，促使外資增持A股約人民幣3,355億元。不過，根據招商證券首席宏觀分析師謝亞軒及其研究團隊推算，受陸股暴跌拖累，外資2018年在A股市場累計大虧約人民幣3,600億元（約新台幣1.6兆元）。

陸股去年表現慘澹，上證指數累計下跌超過24%。以去年底陸股投資者總數1.45億人計算，平均每個投資者人約虧損人民幣10萬元（約新台幣45萬元），即便是專業的外資亦沒能倖免於難。

據大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，按中國人民銀行（大陸央行）最新公布的數據，截至2018年末，境外機構持有的人民幣資產規模為4.85兆元，較2017年末增加5,612億元。其中，境外機構持有股票1.15兆元，年比減少229億元；持有債券1.71兆元，年比增加5,128億元，為規模增加最大的資產類別。

另，外資持有貸款9,200億元，年比增加1,857億元；持有存款1.06兆元，年比減少1,143億元。

謝亞軒及其研究團隊最新發布的報告稱，從外資持有人民幣金融資產的配置結構來看，2018年出現一個明顯變化：債券資產占比與股票資產占比之間的差距明顯拉大，目前債券資產占比為35%，股票資產占比已降至24%以下，兩類資產的占比之差首次擴大至十個百分點以上。

報告稱，境外機構在2018年成功「抄底」（逢低買進）中國債市，以十年期國債收益率為例，2018年全年累計下行幅度達到65個基點，若再考慮投資收益，2018年全年累計收益超過8%。

與此同時，2018年外資對於人民幣債券的增持力度也創下歷史新高，以債券託管數據衡量，外資全年增持規模達到人民幣5,825億元。

另一方面，儘管外資持有的A股資產規模出現小幅縮水，下降人民幣229億元，但2018年外資並未減持A股，反而同樣也進行了積極增持，規模下降主要歸因於估值因素（股價下跌）影響。

根據「陸股通」數據及中國人民銀行最新公布的報告，境外機構2018年通過「陸股通」淨增持A股累計達人民幣2,942億元。

謝亞軒稱，若根據人行最新公布的全口徑數字並扣除估值因素進行估算，2018年外資累計增持A股規模將達3,355億元。雖然低於外資對人民幣債券的增持幅度，但與2017年相似的是，外資繼續成為A股唯一的增量資金來源。

謝亞軒及其研究團隊估算，2018年A股市場淨流出資金約人民幣3,800億元。

報告指出，根據簡單推算可知，外資2018年在A股市場累計虧損約為人民幣3,600億元，投資表現遠遜於債券市場，目前仍面臨大額浮虧。

對於何以2018年外資無懼陸股持續走跌仍大膽買進？報告稱，除部分股票確實具備估值優勢等因素外，A股被納入MSCI等國際主流股票指數是非常重要的結構性因素。

報告表示，具體來看，在MSCI正式納入A股時點前後的2018年4至6月期間，外資累計買入約人民幣2,042億元A股，占全年增量的61%。

報告稱，MSCI去年底已公布一份提升A股納入因子的計畫，若今年2月底前的回饋情況較為合意，A股的納入因子可望進一步提升至20%，這一調整預計在今年5月、8月分兩步實施。

這代表，2019年的5月及8月前後，A股可能還將再分別出現兩輪外資大幅增持。