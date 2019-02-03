陸大齡剩女返鄉 車尾貼追撞必嫁！ 但警察叔叔說...

2019-02-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《人民網》報導，大陸一輛紅色賓士車最近幾天在網路上爆紅，因為這輛車子的後擋風玻璃上貼著幾個大字：「大齡剩女回家相親，追尾（追撞）必嫁！」不過，交通警察指出，這種行為因為會擋住視線，可能影響安全駕駛，將視情節予以警告或處人民幣20元以上200元以下罰款。

每逢春節返鄉過年，不少已達適婚年齡的男女，往往得面對父母及親友「逼婚」的壓力。不過，日前浙江寧波一名「大齡剩女」不僅不介意過年要回家相親，甚至在自己駕駛的賓士車後擋風玻璃上貼了「追尾必嫁」幾個大字，被人拍照上傳網路後爆紅。

寧波交警隨即針對此事作出回應表示，在機動車上噴塗、黏貼標語或者廣告屬於違法行為，可能影響到安全駕駛，希望這名女司機能夠在服務區內進行恢復。

事後，警方也聯繫到車主郭先生。據悉，這輛車是郭先生借給自己妹妹，妹妹確實準備回家相親，為了好玩才貼了這些字。目前她已經在服務區撕掉這些大字，同時也認識到了自己的錯誤，願意接受處罰。