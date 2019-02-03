降價20天後 iPhone在大陸銷量猛增八成

2019-02-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據《騰訊科技》報導，上個月11日起，蘋果公司調降iPhone在中國大陸售價的策略已收到明顯成效。至1月30日，蘇寧電器的iPhone銷量暴增83%，其中iPhone 8和XR最受歡迎。天貓則自1月13日起對iPhone進行大幅降價，至1月29日，天貓上的iPhone銷量也飆升了76%。

報導稱，蘋果iPhone銷售額從2017年第4季的610億美元降至2018年第4季的520億美元，蘋果在中國的銷售也遭受沉重打擊。除與iPhone售價因美元匯率關係價格偏高外，主要還與華為、小米等大陸本土廠商推出價格比iPhone低數百美元的高性價比手機有關。

在日前的季度財報電話會議上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）承諾，將在一些海外市場降低iPhone價格。不過，蘋果沒有說明哪些國家可能會從iPhone價格下調中受益。

上個月11日零時起，大陸知名電商京東率先將iPhone8/8Plus售價下調至人民幣3,999元和4,799元，分別比蘋果官網報價便宜人民幣1,100元和1,200元。