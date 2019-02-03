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大陸財新中國服務業PMI 1月微降至53.6

2019-02-03 10:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

3日公布的1月財新中國通用服務業經營活動指數（簡稱「服務業PMI」）為53.6，較2018年12月微降0.3個百分點，但仍屬較高增速。

先前公布的1月財新中國製造業PMI回落1.4個百分點至48.3，為2016年3月以來新低。兩大行業同步下降，拖累財新中國綜合PMI回落1.3個百分點至50.9。

不過，由大陸《財新網》發布的PMI走勢，與大陸國家統計局的數字並不一致。據國家統計局發布的數據，1月服務業商務活動指數為53.6，上升1.3個百分點；製造業採購經理指數為49.5，比上月微升0.1個百分點；綜合PMI為53.2，上升0.6個百分點。

財新網表示，1月服務業和製造業需求一升一降。服務業新訂單總量繼續上升，增速創七個月以來最高；製造業新訂單總量則連續兩個月下降，且降幅擴大。兩大行業綜合，1月新訂單整體僅小幅增長。

報導稱，外需回暖是新訂單上升的主因。其中，服務業新出口訂單量顯著增長，增速創近14個月新高。受訪企業反映，海外客戶增加，加上企業加大力度開發海外業務，促進了出口銷售。

製造業新出口訂單也結束九個月下降趨勢，升至擴張區間，創下2018年4月以來新高。兩大行業外需皆出現改善，帶動新出口訂單總量十個月以來首次回升。

服務業穩健擴張，帶動服務業用工規模繼續小幅上升，增速創三個月最高；製造業用工雖然仍處於收縮區間，但收縮幅度為九個月以來新低。綜合用工規模結束連續七個月收縮趨勢，基本保持平穩。

另，1月服務業投入成本上升壓力減輕，漲幅回落至八個月以來新低，整體仍屬溫和。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料價格和薪酬上漲有關。製造業投入成本則連續兩個月下降。兩大行業綜合，投入成本來到近三年來最低漲幅。

兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景信心度均出現改善，整體信心度升至五個月高點。服務業信心度仍高於製造業，但與歷史數據相比，仍然偏弱。製造業信心度則升至八個月以來高點。調查顯示，業界信心主要源於新產品問世與新市場拓展。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，1月內需放緩明顯拖累中國經濟，而出口在中美貿易談判的積極進展之下獲得邊際改善。中國內需托底政策的效果及中美貿易戰的後續演繹，仍然是決定經濟走向的關鍵，考慮到政策並非強刺激，中國經濟下行趨勢暫難扭轉。

1月財新服務業PMI為53.6，較前一個月微降0.3個百分點。圖為重慶市渝中區一...
1月財新服務業PMI為53.6，較前一個月微降0.3個百分點。圖為重慶市渝中區一家商場，民眾正在選購春節飾品。（新華社）
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