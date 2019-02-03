全氣候電動車「中國心」 -35℃任馳騁

2019-02-03 09:41 世界日報 北京4日電



作為中國新能源電動汽車的創始人，中國工程院院士孫逢春自上世紀80年代，就認定了電動汽車是汽車未來發展，他創造了能源汽車的諸多第一。隨著冬奧會正式進入「北京時間」，現在的他，正在內蒙古-35℃的地區對全氣候電池試驗車進行試驗工作。

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北京青年報報導，中國的電動汽車起步卻很晚。1978年，孫逢春作為恢復高考後的第一批大學生；1987年，孫逢春獲得赴德國柏林工業大學深造的機會。

「我至今仍然記得在德國吃的那個閉門羹。」孫逢春回憶說，1988年冬天，他在德國三大汽車廠進行參觀實習，在一次參觀時，他被擋在了門外。他聽說裡邊的實驗人員在研究新概念車，後來才知道原來就是電動汽車。

孫逢春意識到電動汽車是未來的發展方向之一，但當時中國的研究仍是空白。1989年，孫逢春在德國完成博士學位論文，在每月6000馬克（約3400多美元）與每月92元人民幣（約24美元）的收入間，孫逢春毅然決定回中國。

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回中國前，他跟德國導師申請複印資料帶回去，導師二話沒說就把複印室鑰匙遞給他，這箱複印資料在孫逢春後來的研究中，從電動汽車總體設計、電機的驅動、電池的管理給予他很多啟發，也成為打開中國電動汽車大門的第一把鑰匙。

動力系統 從零開始

孫逢春真正接觸電動汽車是在1992年。當年美國和中國決定「軍轉民」合作，把軍用電驅動技術轉為民用大客車技術。孫逢春作為項目主要負責人和技術總師，1995年，中國首輛純電動公交車「遠望號」試車成功。

當時有一家香港公司要買這種電動客車，沒想到，美國西屋公司突然將動力系統的價格從4萬美元提高到10萬美元。北京只好把訂金退回去。「電動汽車不能沒有中國心臟」，這件事震動孫逢春，他下定決心，一定要有屬於自己的核心技術和核心創新能力！

此後，孫逢春跟學校借了一間儲物間，與自動控制學院一位老師帶著兩個學生，又從零開始研究。四個人用手畫設計圖，用電腦計算。整車設計、動力傳動系統匹配、電機自主研發、車身的安全係數，都是他們用了上千張圖紙和進行了上萬次計算，土法煉鋼得來。

新電池低溫自加熱

「如果申奧成功，北京將在奧運中心區實現公交系統零排放」，這是在1999年申奧時，北京對世界做出的承諾。奧運申辦成功之後，新能源汽車因此成為科技奧運的12個重點專項之一，孫逢春也成為此項目的首席專家。

「要實現電動汽車在兩個多月內24小時不間斷地運行，挑戰很大。」孫逢春還做了能源汽車的遠程監控，並在北京市道路上進行可靠性運行測試，「回想起來，這其實就是今天我們所做的車聯網的前身」。此後，上海世博會、廣州亞運會、APEC會議都採納了這套純電動公交運營體系。

隨著冬奧會正式進入「北京時間」，他的新型電池技術也進入攻堅階段。目前，全世界沒有一輛電動車在-35℃以下、凍72個小時後，在不接入任何外接電源的條件下仍然可以正常行駛，孫逢春團隊研製的電動車做到了。利用低溫自加熱電池系統，為電池帶上「暖寶寶」。

孫逢春表示，目前團隊研製的搭載低溫電池的新能源大客車、豪華中巴車和轎車在春節前，完成全氣候新能源汽車在高寒地區的驗證試驗；預計至2020年共完成4種車型的開發，並獲得產品公告並投入試驗示範應用。