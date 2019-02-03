長春長生假疫苗案 前食藥監副局長送檢

2019-02-03 04:35 中央社 台北2日電



去年震動中國社會的吉林長春長生公司問題疫苗案發生後，中國官方今天再次公布相關懲處。其中，前中國國家國家食品藥品監督管理總局黨組成員、副局長吳湞被開除黨籍並移送檢察機關。

根據中共中央紀委國家監委網站，此事件已全面調查，決定對6名任免權在中共中央的中管幹部作出予以免職、責令辭職、要求引咎辭職等處理，並對42名非中管幹部嚴肅處理，其中，廳局級幹部13人、縣處級幹部23人、鄉科級及以下幹部6人。

涉嫌職務犯罪的吳湞被開除黨籍並移送檢察機關依法審查起訴。

吳湞被指在分管藥品監管工作中不擔當、不作為、徇私情；在履行藥品監管職責中濫用職權，「嚴重削弱國家對藥品的監管」；為親屬經營活動謀取利益；「把藥品監管權力變成謀取個人私利的工具」，利用職權與監管對象大搞利益輸送、權錢交易，貪圖享樂、腐化墮落。

中共中央紀委國家監委網站指出，吳湞除了嚴重違反黨的紀律外，也涉嫌濫用職權犯罪、受賄犯罪。

央視財經1月底曾將長春長生疫苗事件列為「2018年十大消費侵權事件」。

2018年7月15日，國家藥品監督管理局發布通告，長春長生生物科技有限公司在生產狂犬病疫苗的過程中，有的批次混入了過期原液、部分批次不如實填寫生產日期和批號。

有關部門在調查中還發現，長春長生公司和武漢生物製品研究所有限責任公司生產的65萬餘支百日咳、白喉、破傷風疫苗也存在問題，並且已經銷往山東、河北、重慶等地。

一時間，疫苗用藥安全問題得到社會空前關注，相關懲處陸續公布。國家食品藥品監督管理局吊銷長春長生公司藥品生產許可證，並罰沒款人民幣91億元（約新台幣410億元）；深交所對該公司股票強制退市；公司董事長高某芳等18名犯罪嫌疑人被批准逮捕。