中國菸草去年賺人民幣1.15兆 稱冠中國企業

2019-02-02 12:07 世界日報 中國新聞組╱北京2日電



中國菸草總公司2018年再度蟬聯中國最賺錢企業寶座，盈餘高達人民幣1兆1556億元（約1722億6844萬美元）。超過3億的吸菸人口是這家公司的忠實顧客。

中國菸草官網通報，中國菸草總經理張建民在2019年全國菸草工作會議上透露，2018年，菸草行業實現工商稅利總額1兆1556億元，比上年增加3.69%；上繳國家財政總額1兆800萬元，比上年成長3.37%。

中國基金報指出，中國A股最賺錢的企業是工商銀行，2017年賺3646.41億元，但面對中國菸草依舊是小巫見大巫，後者獲利是這家世界最大銀行的3倍。

報導指出，事實上，A股最賺錢的前4家企業：工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行這4大銀行加上中國平安保險公司，5大企業總獲利還比不上中國菸草。

至於中國3大網路巨頭百度、阿里巴巴、騰訊，2017年稅前總利潤分別是212.83億元、796.11億元和882.15億元，三者總和僅達中國菸草獲利的17%。

根據報導，中國菸草是中國政府的金雞母，2018年上繳1兆元，是石油石化企業的1.43倍，還超過電力、電信、冶金、煤炭等9個行業上繳利潤收入的總和。

菸草收入在中國一直是爭議話題，一方面，中國一年的財政支出不到20兆元，光菸草就貢獻了1兆元，菸草業還提供海量的就業崗位。另一方面，吸菸有害健康，民間禁菸聲浪越來越高。

2018年11月9日，國家菸草專賣局副局長段鐵力在一場會議下達指示：「努力完成全年銷量目標任務。堅定信心和決心，確保銷售4750萬箱目標任務」；「確保實現降庫存100萬箱以上目標，打好去庫存攻堅戰」；「確保完成全年稅利目標任務，爭取實現稅利總額超過歷史最好水平」。

消息曝光後，網民紛紛在微博新聞討論串留言批評。有網民說，這就可理解為什麼中國不禁菸、美國不禁槍了；還有人嘲諷「一方面禁菸，一方面去庫存」、「賣菸草賺一筆，治肺癌賺一筆，養老金不用發再賺一筆」、「確保害人目標達成」；一名網民氣憤直批「大毒梟」。

當時引發眾怒後，國家菸草專賣局官網急忙刪除相關會議訊息。如今看來，顯然中國菸草的年度銷售與去庫存目標皆已達陣。