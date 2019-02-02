中企虧損潮 賠錢上市公司家數10年最多

2019-02-02 12:08 世界日報 記者 世界日報 記者 湯淑君 ╱綜合報導



華爾街日報報導，中國經濟減弱正衝擊企業財報並侵蝕資產價值，以致去年陷入年度虧損的上市公司家數是10年來最多。

根據Wind數據，總計395家在上海和深圳掛牌的中國上市公司已表示，他們預料2018年會出現淨虧損—這至少是2009年來最多的數目。合計虧損金額可能介於人民幣2890億元至3350億元之間。相形之下，2017年共有224家公司陷入虧損，虧損額總計人民幣1250億元。

中國企業正承受多重壓力，包括營收下滑、成本升高，以及存貨和收購資產價值減記暴增。特別是股市榮景在2015年中結束前助長了一波收購熱潮，如今後遺症開始浮現。

東吳證券公司分析師鄧文淵（Deng Wenyuan）說：「許多公司當初收購時開出的溢價過高，如今這些資產看來不再那麼值錢。 」

在中國，上市公司若預料會出現年度虧損，有義務向市場示警。一位熟悉中國證券法規的投資銀行行員表示，當地的證券監管當局也會非正式要求企業在三年之內斷定收購案是否成功，這意味2015年的併購交易若是失敗，可能迫使企業認列商譽減值（goodwill impairments）。

中原證券公司分析師張剛（Zhang Gang）指出，經濟減緩和美中貿易緊張是導致中國企業認為去年會陷入虧損的主要因素，但一波商譽減值也扮演關鍵角色。

收購企業時支付的買價若超過被併購企業有形資產（如現金或工廠）的價值時，必須在資產負債表上記錄商譽價值。買方必須每年估計所收購資產的公允價值— 評估包括經濟和產業展望等因素 —如果數字已下滑，就必須認列商譽減值。

根據浙商證券公司的資料，至少277家公司已宣布認列商譽減值，平均減幅將近46%。分析師說，他們預料2018年最終數字可能遠高於此。