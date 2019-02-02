領年終過新年 大陸上班族有的哭有的笑

2019-02-02 04:32 世界日報 中國新聞組／整理



江西南昌市方大特鋼廠區將3億多元現金堆成一座「金山」，為員工發放年終獎。 （中新社） 分享 facebook

明天就是除夕，領到高年終的人準備開心過年。可是據《2018年終獎調查報告》，六成受訪者表示年終不到1萬（人民幣，下同），四成受訪者不及預期；另一份《2018白領年終獎金》調查則顯示，今年平均是7100元，以北京上班族的均值最高。

北京青年報報導，在《2018年終獎調查報告》中，重慶和西安在年終獎城市排名中衝進前五。能源、礦產、環保行業在年終獎行業排名中位列第一，互聯網行業跌出前五。

城市排名 上海北京是冠亞軍

《2018年終獎調查報告》顯示，年終獎城市排名中，前三由上海、北京、深圳三座一線城市占據，非一線城市的重慶和西安排在第四和第五名，而廣州則未排進前五；但據《白領年終獎金》調查，在北京之後，緊追其後的是合肥，均值達8634元。一線城市中，廣州上班族均值為7482元，位居第14名。

報導稱，在調查中，超六成受訪者年終獎未過1萬門檻，四成受訪者年終獎不及預期。報告顯示，61.3%的受訪者年終獎未過1萬門檻，22.5%的受訪者年終獎在1萬至10萬之間。不過，也有公司依舊「壕」，有1.7%的受訪者年終獎在10萬元以上，還有0.6%的在30萬元以上。

白領調查 高層比基層多3倍

這樣的數字基本與去年持平。報告顯示，55.4%的受訪者2018年年終獎與2017年相比變化不大，20.2%的受訪者2018年年終獎比2017年增加，24.4%的受訪者2018年年終獎比2017年減少。

但對白領的調查，與2017年相比，只有39.1%的上班族年終獎金增加了，持平的為45.4%，減少的為15.6%。

從職位高低來看，調查顯示，職位越高，年終獎金越高。高層管理者的年終獎金是普通員工的近四倍。

行業差別 能源、礦產領最多

白領的年終獎金額度也與跟年資成正比，年資每升到一個階段，年終獎金就會有大幅提升，工作十年及以上的上班族年終獎金均值為8853元，工作一年以內的均值僅為5329元，職場資深人士的年終獎金是新人的近1.6倍。

《2018年終獎調查報告》中，年終獎行業排名前五分別是：能源/礦產/環保、政府（公務員）、金融業、建築業/房地產和商業服務。傳統比較「壕」的互聯網、通信企業則沒有上榜。

針對白領的調查，互聯網行業的上班族能拿到年終獎金也同樣大幅降低。例如滴滴CEO程維2018年底就公開表示，公司的表現沒有達到預期水準，主要責任在管理階層，所以滴滴高階主管集體不拿年終獎金，而普通員工年終獎金減半。

有73.1%的外商、台港澳獨資企業的白領表示，2018年能拿到年終獎金，收穫最為豐厚。

拿到錢如何投資？超過五成受訪者年終獎理財傾向互聯網理財平台，傾向投資股市的受訪者不足一成。報告顯示，51.6%的受訪者傾向於在互聯網理財平台進行年終獎投資理財，47.8%的受訪者傾向於在銀行進行年終獎投資理財。股市低迷影響了用戶理財行為，只有7.4%的受訪者傾向於在股市進行年終獎投資理財。

豪氣鋼廠發3億 現金堆成「錢山」

江西南昌市方大特鋼廠員工今年笑呵呵，每個人平均領取6萬，員工開心的領到獎金之外，還直接用人民幣堆成一座「錢山」，總計3.12億。現場一名員工表示，「這麼多獎金，不知道怎麼花。」

據中國江西網報導，方大特鋼發放年終獎金當日，鑼鼓喧天、金龍狂舞，3.12億現金堆成「金山銀山」等標語。

報導稱，當天5000多名員工領取到了大紅包，只要符合條件的員工都領到6萬紅包。此外，60歲以上的符合條件的企業退休員工也能領到5000元的紅包。

實際上，「錢山」在方大特鋼員工看來並不陌生。自2011年以來，公司已八年為員工發放紅包，總額超過9億，每位員工拿到紅包累計達16.5萬。有員工表示，「每人6萬大紅包，和去年比較翻了番，太驚喜了！」

另據澎湃新聞指出，方大特鋼發布的2018年度業績預增公告顯示，經財務部門初步測算，預計公司2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤28.7至30.47億，與去年同期相比增長13%-20%。

據了解，方大特鋼是一家集採礦、煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼生產工藝於一體的公司，是具有年產鋼360萬噸能力的鋼鐵聯合企業，擁有完整的「冶煉、軋製彈扁、板簧」產業鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產品特色優勢和「汽車零部件用鋼、汽車零部件」的產業鏈比較優勢，是中國最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產基地。