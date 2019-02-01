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A股狗年封關 上證指數站穩2,600點

2019-02-01 15:54聯合報 記者李仲維╱即時報導

狗年最後一個交易日，上證指數站穩2,600點，收報2,618.23點，漲幅1.30%，儘管A股狗年表現不佳，但分析師認為，A股春季行情仍可期待。

滬深兩市今開高走高，打響狗年封關戰，市場人氣顯著回暖，上證指數成功收復2,600點關口。

但從狗年全年表現看，A股表現依然相當慘澹。在狗年（2018年2月22日至2019年2月1日）交易日中，上證指數累計下跌19.21%，深成指數累計下跌28.30%，中小板指累計下跌31.75%，創業板指累計下跌25.43%。

財新網引述大同證券投資顧問陳劍表示，從過去幾年的統計來看，A股春季躁動的機率相當大，資金相對寬鬆的背景，加上人大、政協兩會等因素，將刺激資金尋找熱點題材概念。投資人在類股上可以選擇經濟下行時的逆週期類股，以及代表經濟轉型的新興產業。

對於春節後行情看點，國金證券分析師王辰認為，MSCI指數將最晚於2月底宣布是否將A股納入因數由5%調高至20%。如果納入因數順利調高，將會給A股市場帶來800億美元的被動買入資金，屆時一些指數占比較高的成份股，可能會有進一步上漲的動力。

國信證券也表示，「春季躁動」行情仍值得期待，股票市場一般在1月至3月會有較大機率的階段性上漲行情，本質上是日曆效應的一種。回顧2010年以來的春季行情，春季躁動現象出現的機率還是較大的。

國信證券分析，第一季的三個月當中，至少有一個單月是上漲的，而2月的上漲概率最大。從春季行情的催化劑來看，一是充裕的流動性，二是經濟數據的空白，使得市場預期較為分散，三是中央經濟會議和兩會的政策期待。

東海證券則指出，短期大盤多空爭鬥仍是膠著，雖目前看空方力量略勝，但做多力量仍然活躍，仍需耐心等待震盪調整充分。春假期間的政策消息及外盤變化，均可能影響節後行情。

神光財經觀點分析，受週邊股市大漲影響，股市節前最後一天強勢上漲，主要是投資人對於年後的行情有很高的預期，所以資金提前進場，帶動大盤強勢反彈，但是從個股表現來看，漲停個股數量並不多，都是科技股超跌反彈，熱點輪動速度仍然非常快，所以這樣的反彈行情沒有持續性，年後股市短期上漲仍然較為疲軟。

A股狗年封關，上證指數站穩2,600點。(歐新社)
A股狗年封關，上證指數站穩2,600點。(歐新社)
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