香港樓價連跌5個月 業者：恐再跌1成

2019-02-01 13:53 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



香港差估署樓價指數連跌5個月，英皇國際執行董事張炳強昨表示，去年第四季至今新盤開價已下調10%至15%，料未來樓價有機會再下調10%至15%；由於仍然存在不明朗因素，相信最快要第三季才會較為明朗。

香港經濟日報報導，差餉物業估價署私宅樓價指數截至2018年12月止報358.4點，較11月份的367.2點，按月跌2.4%。雖然按月跌幅略為收窄，但自去年8月起，已經連跌5個月，累積跌幅達9.6%。樓價經歷5個月的調整，亦令去年高峰期曾達12%的升幅近全數蒸發，最終全年樓價升幅僅1.6%，屬10年來最小。

文匯報報導，對於近期連續有地皮流標，張炳強相信地皮流標情況還會有，原因在於政府土地定價與實際入標時間出現時差，在市況波動下價位出現落差，相信情況難以避免，但尊重政府判斷。

他稱，對樓市前景較保守，但集團投地不會保守，除了投地外，亦會在私人市場上購入地皮，皆因官地的地塊一般較大型，對中型發展商不著數。

被問到未來發展項目會否以合資形式進行時，他表示，如果有能力自己做，也會傾向做一些自主性較大的項目。集團較為傾向於港島區增加土地儲備，因為香港島土地供應有限，地點便利，而其他地區則要視乎價錢及盈利能力等因素。

港樓價指數連跌5個月，英皇國際料樓價可能再跌10-15%。 中通社 分享 facebook

上季出現262宗負資產 2年來首現

受到樓價下跌影響，香港負資產住宅按揭貸款重現，去年第四季負資產按揭為262宗，為兩年來首見。市場人士指出，估計今年首季負資產新增個案或會挑戰千宗。

信報報導，經絡按揭轉介認為，自去年中美貿易戰以來，香港股市及樓市明顯受壓，樓市回調幅度更於第三季起加劇，令香港負資產個案於第四季重現。經絡首席副總裁劉圓圓表示，去年不少發展商推出一手新盤時，亦有提供高成數按揭計畫，借貸額可達樓價九成甚至十成按揭，近日香港樓市交投量雖回升，但樓價仍未見明顯向上，相信今年首季的負資產新增個案將挑戰千宗，重回2016年首兩季的水平。

香港01報導，2018年第四季的負資產住宅按揭貸款涉及金額為11.89億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額為5800萬港元。而銀行自從2011年第一季起，即無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

市場人士指出，由於金管局公布的數字僅涉及銀行提供的一按貸款，並不包括涉及二按，部分經財務公司或地產發展商提供的高成數按揭或已成負資產而未反映出來，實際負資產個案應高於金管局公布的數字。