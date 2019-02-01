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中國證監會擬整合QFII、RQFII

2019-02-01 12:46世界日報 中國新聞組╱北京1日電

中國持續開放金融領域，中國證監會31日發布徵求意見稿，擬將合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）兩制度合二為一，並放寬其准入條件、准許其擴大投資範圍。

中央社報導，根據中國證券監督管理委員會網站，為了實施資本市場更進一步對外開放，引進更多境外長期資金，對QFII、RQFII兩項制度的管理辦法有幾個修正重點。

一是合併兩項制度。將QFII、RQFII兩項制度合一，整合有關配套監管規定，形成統一的管理辦法和實施規定。境外機構投資者只需申請一次資格，尚未獲得RQFII額度的國家和地區的機構，仍以外幣募集資金投資。

二是放寬准入條件。取消數量型指標要求，保留機構類別和合規性條件。同時，簡化申請文件並縮短審批時限。

三是擴大投資範圍。除原有品種外，QFII、RQFII還可投資：在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌的股票、債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨和期權等。此外，允許參與證券交易所融資融券交易。

四是優化託管人管理。明確QFII託管人資格審批事項改為備案管理後的銜接要求，不再限制QFII聘用託管人的數量。

五是加強持續監管。完善帳戶管理，健全監測分析機制，增加提供相關跨境交易資訊的要求，加大違規懲處力度。

報導說，中國在2002年引進QFII（合格境外機構投資者）制度，以便引進外資透過專門帳戶，在批准的額度內投資中國資本市場。RQFII則是在2011年開始實施。

至2018年底，共有309家境外機構獲得QFII資格，獲准額度1011億美元；233家境外機構獲得RQFII資格，獲准額度人民幣6467億元。

在經濟成長放緩及美中貿易戰等背景下，中國持續推動金融領域對外開放，2018年6月並取消QFII相關資金匯出比率限制及本金鎖定期要求，今年1月14日又將QFII總額度由1500億美元增加至3000億美元。

資本市場人民幣北京

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