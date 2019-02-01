中國大陸連續六個月大幅減持美債

2019-02-01 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國財政部周四發布的最新數據顯示，中國大陸在去年11月連續第六個月大幅減持美債。

路透報導，數據顯示，去年11月中國大陸持有的美國公債規模為1.121兆美元，低於10月的1.138兆，創2017年5月以來最低持有規模。不過即便如此，大陸仍是美國公債的最大海外持有者。

在此同時，大陸去年11月外匯存底意外增至3.062兆美元，是自7月以來的首次上升；10月外匯存底規模減少339.3億美元。