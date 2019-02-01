張志軍：台資應界定特殊內資

2019-02-01 02:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／台北報導



大陸新版「外商投資法」有望在今年「兩會」上通過，對於台資究竟屬外資還是內資的問題，大陸海協會長張志軍認為，應界定為「特殊內資」，他還建議，研究制定涉及港澳台投資的法律。

中美貿易談判正在華盛頓舉行，「外商投資法」草案被視為大陸擴大市場准入、回應美方要求的重要舉措，30日由大陸全國人大常委會二讀表決通過，將提請3月全國人大會議完成立法程序。

上海貝斯哲法律財稅事業群總經理劉鐵華指出，大陸人大審議「外商投資法」草案，出現將港澳台企業視同「特殊內資」甚而單獨立法聲音，或許希望提供港澳台企業較特殊甚至國民待遇，以區別於一般外商投資。但實務上，大陸對港澳台商投資商一直有單行法規規範，再單獨立法可能性不高。

劉鐵華分析，如果將港澳台視為「特殊內資」，台商會關切以下幾個問題：

一是否意味港澳台投資人比起其他外商，會有更開放的投資產業範圍？

二是企業所得稅部分，但2008年大陸統一內外資企所稅後，港澳台企業與內資相同。

有差別的地方在企業稅後利潤向股東分配時的稅收，因各有利弊，何者更有優惠不易判斷。

陸委會發言人邱垂正昨表示，大陸將台資定義為特殊內資，不會改變中華民國存在的事實。

投審會說，台資企業赴陸投資審核標準維持原樣，並不會因此趨嚴。陸方若將台資視為「內資」，這部分牽涉到大陸政策決策，要看陸委會指示，牽涉到政治性議題，短期內不可能有變動，目前也沒聽說。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳認為，若台資劃分在「內資」各有優缺，優點是在大陸做生意內資受限程度少很多，缺點是稅率偏高。重點要看陸方對台資的「特殊內資」定義，包括商業條件限制、開放程度、稅務機制等。

此外，台資變大陸「內資」不見得等同大陸國民待遇，安永執業會計師林宜賢說，大陸政府有考慮逐漸提供台資企業在大陸投資與貿易之 「國民待遇」，但是會採取漸進式逐漸開放的作法，不可能完全同等當地陸資國民待遇，才會被界定為「特殊內資」。