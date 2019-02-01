彩券銷售火熱 規模世界第二

2019-02-01 02:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



大陸財政部公布，2018年全國共銷售彩票（彩券）人民幣5,114.72億元（約新台幣2.34兆元），年增19.9%。其中，福利彩票機構銷售2,245.56億元，年增3.5%；體育彩票機構銷售2,869.16億元，年增36.8%。

民眾在春節期間大多喜歡小賭一把試試手氣，因此是彩券銷售的旺季；大陸彩券市場歷經30年發展，2017年彩券銷售突破人民幣4,000億元，市場規模穩居世界第二名，僅次於美國。

1980年代中期，隨著改革開放逐步深入，大陸開始嘗試發行彩票為社會公益事業籌集資金。1987年，中共中央批准民政部發行福利彩票，當時被稱為中國社會福利有獎募捐券。1994年，國務院批准發行體育彩票。

30年來，大陸彩券市場從無到有，由小變大，可從另一個角度觀察市場開放。財政部數據顯示，1987年大陸福利彩券發行第一年，銷售額僅人民幣1,700萬元，去年已達2,245.56億元。

銷售彩券的錢都用到哪去了？財政部綜合司負責人表示，除了作為獎金回饋彩民，其中一塊重要投向就是作為彩票公益金惠及全民，支持社會公益事業和民政、體育事業發展。

國家體育總局體育彩票管理中心主任張弛分析，一國彩券市場發達程度和經濟發展相關，通常經濟量體大、居民收入高、人口相對密集的地方，彩券銷量就高。數據顯示，大陸目前是僅次於美國的世界第二大彩券市場，與世界第二大經濟體地位吻合。

不過，彩券涉及博彩，不嚴管就會出現社會問題。2018年初，媒體報導一位年輕會計挪用公司人民幣2,000萬元在非法網站買彩券，最後因窟窿難填畏罪自殺。自2015年財政部等八部門明確禁止互聯網彩券交易至今，大陸彩券市場依然存在一些地下違規網路售彩平台，暴露出「互聯網＋」時代的彩券市場監管難題。