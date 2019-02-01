陸股解碼／政策利多 後市向好

2019-02-01 02:08 經濟日報 ■陳蓓娟



A股昨日走高後遇壓回檔，盤面以保險、銀行權值股表現較強，上證50指數上漲1.8%。終場上證指數上漲0.4%收2,584點，近期市場對成長類股看法保守，創業板指數續呈弱勢，下跌0.2%收1,227點。

A股此波反彈主要是受惠於利多政策刺激，以及國際股市回穩所致，行情能否延續，端看以上因素是否能緩解可預期的經濟下行對市場信心的壓抑。

應對第1季經濟指標預期偏保守，大陸貨幣政策寬鬆立場明確，希望引導資金利率下行以降低企業融資成本，而考量貨幣政策傳導到實體經濟需時較長，後續基礎建設投放、地產寬鬆、調降增值稅等政策可望積極推出，有機會持續改善市場情緒，對A股後市正面。

近日美中再展開貿易談判，其中產業政策是最具爭議性議題，美方認為中國過度偏袒自身企業，而相關政策對中國高科技、先進製造業至關重要，中方願意讓步的可能性不高，換言之需要美方立場軟化，才較有達成折衷協議可能。

不過，雖川普政府達成協議壓力日增，但輕易讓步又恐難安撫鷹派成員，在中美協商未有階段成果前，市場都應保持警惕。

從1月低點以來A股走勢觀察，政策底相對明確，市場對利多訊息正面反應的幅度明顯，如於此階段能測底成功，受惠於貨幣政策寬鬆、產業前景改善的個別行業可望吸引資金進駐，包括房地產政策寬鬆有利相關產業，基礎建設托底經濟，在資金投放增加下有表現機會。

（作者是富蘭克林華美中國A股基金經理人）