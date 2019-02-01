證監會新政 QFII、RQFII二合一

2019-02-01 02:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸證監會昨（31）日發布多項新政，包括QFII、RQFII制度將合二為一，擴大投資範圍；以及擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制，交由券商自主設定；此外，證監會也將對風控指標實施逆週期調節，鼓勵證券公司進行權益類收益。

證監會主席易會滿本周上任後，進行首要改革新政，針對資本市場放出三把火。

證監會官網發布，QFII、RQFII兩項制度將合二為一，現行制度下，合格境外機構投資者（QFII）可在外匯局允許的額度內，將境外外幣外匯換成人民幣進行境內投資A股；而人民幣境外機構投資者（RQFII）是境外機構，透過香港中資金融機構，用人民幣進行境內投資A股。

差別主要是RQFII使用人民幣，QFII使用美元，現行制度下，RQFII額度比QFII少，也稱小QFII。

在QFII、RQFII制度合二為一後，證監會表示，境外機構投資者只需申請一次資格。尚未獲得RQFII額度的國家和地區的機構，仍以外幣募集資金投資。

新制下，境外機構投資將擴大範圍，除原有品種外，QFII、RQFII 還新增六大類投資，包括可投資全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌的股票；以及債券回購、私募投資基金、金融期貨、商品期貨和期權等。

證監會還發布，為優化融資融券業務機制，提升證券公司自主管理能力，擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制。滬深交易所正在修訂《融資融券交易實施細則》，預計交由券商自主設定風險監控。

證監會還準備放寬證券公司投資成分股、ETF等權益類證券風險資本準備計算比例，減少資本佔用，進一步支持證券公司遵循價值投資理念，加大對權益類資產的長期配置力度。