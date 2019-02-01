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陸股今封關 三大類股保值

2019-02-01 02:07經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

陸股今（1）日農曆封關，哪些類股抱股過年最保值？按歷史統計，從2001年到2018年春節前後五個和十個交易日，A股漲幅居前的族群如有色金屬、國防軍工、電子元器件。

滬深兩市昨（31）日收盤，仍有120多檔個股跌停板。中財網報導，A股上市公司財報「爆雷」帶來的拋售潮仍在持續。

昨日是上市公司財報預告的最後一天，一批地雷密集引爆，午後出現跌停潮。年關將至，不少資金不願意持有不穩定的小型股過年。

南方財富網報導，A股21個行業中，有色金屬族群上漲次數最多，其次傳媒行業、非銀金融和銀行。

民生證券分析師徐玉寧認為，春節前有色金屬、汽車、鋼鐵、通信、機械等行業表現突出；春節後輕工製造、電子、紡織服裝、計算機、有色金屬等行業表現突出。

華泰證券指出，一級行業的統計結果顯示，有色金屬、國防軍工、電子元器件、計算機等行業多次排名靠前，在「春節效應」普遍高收益。

以春節前後的行業輪動規律，東吳證券認為，春節前，以休閒服務為代表的消費類公司或更容易上漲；春節後，以國防軍工為代表的具備高風險偏好屬性的行業更容易上漲。建議關注先進製造、汽車行業以及2015 年以來上市的新股和次新股。

抱股過年還是持現金過春節成為投資者的兩難選擇。抱股過節，需承擔很多無法預知的風險，而持幣則擔心節後一旦反彈大漲而踏空，錯失A股開年的春季行情。國泰君安證券金融工程量化團隊認為，整體A股春節效應將持續，市場仍將震盪上行，雖然節前持股風險整體可控，但不宜抱股過節。

平安證券分析師李永琛指出，投資者應該關注當下的政策風向，包括中央有機會放寬調控的族群，比如今年三個比較值得關注的投資重點是：銀行及保險、汽車及家電消費族群。

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春節上市公司

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