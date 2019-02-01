全球頂級智庫百強 大陸7家上榜

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「全球智庫報告2018」31日在北京發布。報告顯示，7家中國大陸智庫登上全球頂級智庫綜合排名百強榜單。其中，大陸國務院發展研究中心等4家智庫入選2018全球傑出政策研究智庫。

中新社報導，報告顯示，2018年全球共有8162家智庫，其中北美擁有智庫1972家，歐洲2219家，亞洲1829家。在2018全球智庫最多國家排名中，美國以1871家智庫位列第一，擁有509家智庫的印度排名第二，中國大陸以507家智庫排名第三，英國、阿根廷、德國、俄羅斯、法國、日本、義大利分列第四至第十位。

在2018全球頂級智庫綜合排名百強中，7家中國大陸智庫榜上有名，分別是中國現代國際關係研究院、中國社會科學院、中國國際問題研究院、國務院發展研究中心、北京大學國際戰略研究院、全球化智庫、上海國際問題研究院。

在報告發布的2018亞洲大國智庫90強榜單中，共有24家中國大陸智庫上榜，除上述7家智庫外，還包括上海社會科學院、中國人民大學重陽金融研究院、察哈爾學會、中國國際戰略學會等。有關中國大陸智庫的其他排名也值得關注。其中，大陸國務院發展研究中心等4家智庫入選2018全球傑出政策研究智庫，中國現代國際關係研究院等6家智庫上榜全球最佳外交政策及國際事務智庫，中國社會科學院世界經濟與政治研究所等4家智庫上榜全球最佳國際經濟政策智庫。

此外，全球化智庫等4家中國大陸智庫入選全球最值得關注智庫百強，「一帶一路」百人論壇研究院入選全球最佳新興智庫。

「全球智庫報告」由美國賓夕法尼亞大學智庫研究項目編寫，每年發布一期，對全球智庫進行綜合排名，研究各國智庫在政府與社會中的作用。報導稱，「全球智庫報告2018」在北京、紐約等全世界逾百個城市同日發布。