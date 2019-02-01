拓建國際大通道 長琿歐開通

2019-02-01 02:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



吉林省商務廳表示，首列滿載62標箱板材的「長琿歐」班列，近日從俄羅斯新西伯利亞克里西哈開出，經由中國大陸最大的朝鮮族聚居地—延邊朝鮮族自治州，發往長春，標誌著「長琿歐」班列正式開始運行測試。未來，這個班列開通後，將對東北亞開發開放起到推動作用。

新華社報導，本次測試的班列，運行里程7100多公里，預計2月初經琿春鐵路口岸，抵達長春，並在長春清關及分撥配送。測試完成後，吉林省商務廳將推動運營方長春國際陸港發展有限公司與俄羅斯鐵路、東北亞鐵路等共同探討解決運行測試中遇到的問題，早日實現常態化運行。

報導稱，這條全新的大通道將對中歐班列東線形成有力補充，將有效緩解中歐班列出境口（特別是東線出境口）擁堵的現狀，促成「一帶一路」倡議、「長吉圖」戰略與俄羅斯遠東開發戰略（濱海2號線）的有效對接。

吉林省省長景俊海日前在吉林省兩會上表示，2019年，吉林將繼續推進中俄琿春—哈桑跨境經濟合作區相關工作，抓好一批重點項目和平台建設，加快構建省際國際大通道，打造暢通內外、多向聯通的交通基礎設施網絡。其中，將推動「濱海2號」琿春至扎魯比諾港鐵路及公路建設改造，擴大「長滿歐」運量班次，及早開通「長琿歐」班列。

延邊是中國大陸唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地，地處中朝俄三國交界，是中國大陸「一帶一路」倡議向北開放的重要節點、長吉圖開發開放先導區的「窗口」。